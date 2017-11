Piden a firmas incluir opiniones femeninas

La revolución digital obliga a empresas de todas las industrias a cambiar y adoptar la visión femenina para explorar cosas diferentes que llevan a una relación ganar-ganar entre el talento y el crecimiento de la empresa, reconoció José María Zas, presidente y director general de American Express México, América Latina y el Caribe.



“El componente de la mujer con un punto de vista diferente es importante y lo que tienen que hacer las corporaciones es aceptar puntos de vista diferentes, explorar cosas diferentes. Tenemos que pensar que el mundo cambió, las necesidades de los consumidores cambiaron, las de los empleados, de la sociedad y por lo tanto la solución es dar nuevas respuestas”, dijo en entrevista con El Financiero.



Al enfrentar la competencia de jugadores no tradicionales sino disruptivos, las corporaciones tienen que adaptarse, y para ello ser disruptivas también y cambiar sus modelos de gestión a modelos más abiertos y flexibles, explicó.



“Si una empresa con más de 100 años de vida sigue con las mismas reglas, no puede dar soluciones a nuevos problemas. Estamos en un punto de quiebre y ver el futuro de la organización como un sistema cultural completamente diferente sin perder el ADN corporativo”, dijo.



Aseguró que para American Express ha significado en mejores niveles de satisfacción de los clientes, mayor flexibilidad para las necesidades de las mujeres.



EMPRENDEDORAS PARTICIPAN POCO EN INVERSIONES



De todas las propuestas que el fondo de inversión IGNIA Partners recibe en México con la intención de que inyecte dinero, sólo seis por ciento provienen de mujeres emprendedoras, lo que refleja el aspecto cultural que debe cambiar y cada mujer debe asumir su responsabilidad para saberse “vender” y explotar el potencial de innovación que tiene, señaló Christine Kenna, principal de IGNIA Partners.



Al estar en el día a día evaluando propuestas de inversión, la especialista identificó dos problemas: por un lado, no hay mujeres analizando o escuchando las propuestas de inversión de las emprendedoras, ya que en México las mujeres representan menos del dos por ciento de la toma de decisiones entre los fondos de inversión, comparado con el nueve por ciento mundial; y dos, tampoco hay emprendedoras con ofertas.



“Es un problema más pronunciado en México, en donde sólo seis por ciento de las propuestas provienen de mujeres emprendedoras, es un dato que IGNIA como fondo de inversión ha analizado”, dijo a El Financiero.



Entrevistada después de su participación en el Women´s Forum México 2017, reconoció la existencia de retos eternos, aquellos pretextos propios de las mujeres como la familia, la autoestima que son voces que eternamente hay que enfrentar; pero también factores externos: el hecho de que no hay tantos fondos de inversión buscando a mujeres empresarias.



IGNIA es un fondo que invierte en proyectos de alto impacto, que atienden necesidades básicas en los sectores de consumo, comercio, salud, financiero, dirigidos a la población de ingresos medios.



Bajo este contexto, lo que Kenna quiere encontrar para decidir poner dinero en esos proyectos es “Busco emprendedores o emprendedoras que vienen con una solución a un problema que enfrentaron”, dijo.