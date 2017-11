Petrolera venezolana PDVSA anuncia pago de intereses

La estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) informó este miércoles que cumplió con el pago de intereses demorados y el capital de un bono vencido.



La petrolera apuntó en su cuenta de Twitter el miércoles que transfirió los recursos para cubrir los intereses pendientes por el bono al 2027, al tiempo que aseguró que los pagos por la amortización del capital del título 2017 que venció este mes y también del bono al 2020 "fueron realizados con éxito".



PDVSA no cancela aún los intereses pendientes del bono al 2020.



El martes, la agencia de calificación crediticia Standard & Poor's rebajó la nota de la deuda de PDVSA a la categoría de 'default selectivo' desde "CC".



Esta decisión la tomó luego de que los acreedores no recibieron el pago del cupón de dos bonos de la petrolera dentro de los plazos establecidos.



¿Y qué pasó con el Gobierno de Maduro?



El Gobierno de Venezuela dijo este miércoles que inició la transferencia de 200 millones de dólares para cumplir con el pago de los intereses de los bonos soberanos 2019 y 2024, según un mensaje publicado por el ministerio de Economía en Twitter.



El despacho no aclaró cuando se inició el envío del dinero por intereses pendientes por pagar desde hace más de 30 días.