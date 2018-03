Pese a legislación, México aún debe mejorar en empleo y protección a la mujer: Banco Mundial

México es el país de América Latina en donde las leyes son más igualitarias para hombres o mujeres en acceso a financiamiento, derechos de propiedad, acceso a instituciones y tribunales, sin embargo, tiene espacio para mejorar en protección de la violencia y acceso al empleo, señala el nuevo reporte del Banco Mundial publicado este jueves.

Aunque la ley ordena la no discriminación basada en el género en el empleo, no existe una ley que ordene igual remuneración por trabajo de igual valor, no hay licencia parental remunerada y los padres no pueden trabajar de manera flexible con horarios de medio tiempo, subraya el informe bienal Mujer, Empresa y el Derecho 2018.

Sobre el tema de protección de la violencia, el documento identifica la carencia de legislación que aborde específicamente la violencia doméstica y de recursos civiles para el acoso sexual en el empleo.

En su quinta edición, por primera vez el informe introduce un sistema de puntuación de 0 a 100 en cada uno de los siete indicadores del informe: acceso a las instituciones, uso de la propiedad, obtención de empleo, incentivos de trabajo, presencia en los tribunales, adquisición de crédito y protección de la mujer contra la violencia.

Con una fuerza laboral femenina que representa el 36 por ciento del total, los indicadores en donde México tuvo puntuaciones más débiles fue obtención de ttrabajo con 78 puntos y en protección a las mujeres de la violencia, con un marcador de 80 puntos.

Hasta el momento, ninguna economía ha obtenido la puntuación perfecta de 100 en los siete indicadores. Entre las economías con un buen desempeño, en todos los indicadores, incluyen a Reino Unido, Nueva Zelandia y España.

En general, las economías de ingreso alto de la OCDE tienen la puntuación promedio más alta en la mayoría de los indicadores.

México es la economía con el mejor desempeño en la región en la mayoría de los indicadores, aunque en general América Latina y el Caribe tienen fortalezas en las áreas de uso de la propiedad con una puntuación promedio de 98. La región también tiene un buen desempeño en el área de acceso a las instituciones con una puntuación promedio de 97.

Sin embargo, cerca del 40 por ciento de las 32 economías analizadas tienen una puntuación de 0 en obtención de crédito.

El reporte tomó en consideración la emisión de leyes o reformas de género hechas entre 1 de mayo de 2015 y 1 de junio de 2017 con un total de 87 reformas entre 65 economías. En ese periodo en México no se registró ninguna.

En la anterior edición del reporte 2016, que comprendió el periodo de mayo de 2013 a abril de 2015, México figuró con tres mejoras: Acceso a Instituciones cuando incrementó las cuotas de género en las listas de los partidos políticos para participar en elecciones distritales de 46 por ciento al 50 por ciento; hizo enmiendas en la legislación para proveer igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y en Proveer Incentivos al Trabajo al hacer deducibles los pagos por el cuidado de los niños.

En los indicadores de Acceso a Instituciones, Uso de la Propiedad, Proporcionar Incentivos al Trabajo e Ir a Tribunales, México obtuvo marcador de 100 puntos en cada uno al haber igualdad para realizar trámites, recibir herencias y tener derecho a guarderías.

Reformas legales son necesarias

Más de un centenar de países en donde las leyes excluyen del mundo laboral a la mujer, necesitan reformas legales, señala un informe del Banco Mundial en el que estima que la diferencia de oportunidades respecto a los hombres provocan una pérdida media de ingresos del 15 por ciento en las economías de miembro de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el 40 por ciento de esas pérdidas se debe a la brecha de género en el mundo empresarial.

En el documento Mujer, Empresa y el Derecho 2018, constata que en 104 economías las mujeres tienen prohibido trabajar durante la noche o en determinados empleos en muchos sectores como la industria, la construcción, la energía, la agricultura, el agua y el transporte, lo que afecta negativamente a las decisiones de más de 2700 millones de mujeres.

La protección de las mujeres contra la violencia, mediante leyes contra la violencia doméstica y el acoso sexual en el lugar de trabajo o en los centros educativos, sigue siendo un ámbito en el que queda mucho por hacer.

De las 189 economías analizadas, 45 no tienen leyes sobre violencia doméstica y 59 carecen de leyes contra el acoso sexual en el lugar de trabajo. En total, 21 economías reciben una puntuación de 0 en el indicador de protección de la mujer contra la violencia.

Muchas de estas economías se encuentran en el África al sur del Sahara y en la región de Oriente Medio y Norte de África.

En los últimos dos años, de las 189 economías analizadas, los gobiernos de 65 economías han tomado medidas, aprobando 87 reformas legales para mejorar la inclusión económica de las mujeres.

“Ninguna economía puede desarrollar todo su potencial a menos que mujeres y hombres participen plenamente”, afirmó Kristalina Georgieva, directora general del Banco Mundial.

Sin embargo, en más de la mitad de los países del mundo, a las mujeres se les sigue prohibiendo trabajar en determinados empleos simplemente por su género.

El informe concluye que donde hay igualdad de género en las leyes laborales, más mujeres trabajan y ganan más en relación con los hombres. Las mujeres deberían de gozar de la misma igualdad de oportunidades que los hombres para mantenerse a sí mismas y para ofrecer a sus hijos e hijas el mejor comienzo en la vida.