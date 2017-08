"Parece que no hay presidente en EU", dice este gigante inversor finlandés

Un vacío de liderazgo en la mayor economía del mundo ha impulsado al mayor fondo de pensiones del sector privado de Finlandia a reducir el peso de las acciones estadounidenses en su cartera de 45 mil millones de euros (53 mil millones de dólares).



"Parece que no hay presidente en Estados Unidos", dijo Risto Murto, máximo responsable de Varma Mutual Pension Insurance, en una entrevista en Helsinki el miércoles. "Si miro cuál es la moral y el poder práctico, ya no hay un presidente tradicional".



El comienzo poco ortodoxo de la presidencia de Donald Trump, dominado por sus estallidos en Twitter que han incluido disputas sobre temas nucleares con Corea del Norte y la defensa de los manifestantes blancos nacionalistas, ha convertido a Estados Unidos en una fuente de riesgo político mundial.



El programa legislativo, que según esperaban muchos inversores respaldaría el crecimiento económico, parece haberse estancado, y Murto dice que la aparente incapacidad de Trump de trabajar con el Congreso es particularmente preocupante, dadas las ramificaciones globales de las decisiones tomadas en Washington.



"La lección de 2008 es que, si tenemos un problema en Estados Unidos, entonces todos tenemos un problema", dijo Murto.



Describió la respuesta de Trump a las manifestaciones en Charlottesville como un "punto de quiebre si se mira cómo respondieron los líderes empresariales", retirándose de la asociación con el presidente.



Varma redujo su peso en acciones en un 5 por ciento en el segundo trimestre, principalmente mediante la eliminación de las acciones estadounidenses.



Ahora mantiene más dinero en efectivo y está listo para aprovechar oportunidades a medida que surjan. El fondo también ha acortado la duración de sus inversiones de renta fija usando posiciones de derivados a fin de prepararse para tasas de interés más altas.



Parte de la reducción de acciones de Estados Unidos tiene que ver con la obtención de beneficios después de "un muy buen desempeño de las acciones desde febrero de 2016", dijo el jefe de inversiones Reima Rytsola.



"Es natural que se detenga un poco". La economía estadounidense todavía anda bien", agregó. Pero la conclusión es que "estamos preocupados".



Las acciones se dispararon en los meses posteriores a la victoria electoral de Trump por previsiones de que su administración impulsaría una agenda favorable a las empresas.



Pero la falta de apalancamiento del presidente con el Congreso ahora deja su agenda de políticas -desde los impuestos a la infraestructura y las políticas nacionales- "totalmente abierta", dijo Murto.



Trump se reunirá por primera vez con el presidente de Finlandia, Sauli Niinisto, en la Casa Blanca este lunes.



El encuentro -que estaba previsto para el martes, pero se ha adelantado por los daños causados ​​por la tormenta tropical Harvey en Texas- se anunció el 17 de agosto.



Niinisto planea tratar temas como las tensiones militares en la región del mar Báltico, así como las cuestiones del Ártico, dada la recién iniciada presidencia finlandesa en el Consejo Ártico, dijo el sábado a los medios de comunicación finlandeses.



Un punto brillante para los países que dependen del comercio, como Finlandia, es que el estancamiento de la agenda de Trump significa que puede no avanzar con sus metas proteccionistas, dijo Murto.



La mayor parte de la cartera de acciones de Varma está en compañías finlandesas que dependen en gran medida de negocios asiáticos.



"En términos de exposición directa, la mayor noticia para nosotros es que China se está acelerando", dijo Murto.