Paquete Económico 2018 se enviará el viernes con todo y crisis legislativa: Meade

A pesar de la crisis que hay en la Cámara de Diputados por la integración de la Mesa Directiva, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, aseguró que el Paquete Económico 2018 se entregará en tiempo y forma en San Lázaro el próximo viernes 8 de septiembre, tal y como lo prevé la Constitución.



"El Paquete se entregará el viernes como está constitucionalmente contemplado y estamos ciertos de que el Congreso encontrará alguna forma en el diálogo y en el acuerdo de construir un mecanismo que vaya permitiendo su procesamiento", afirmó.



Entrevistado previo a la inauguración de la exposición “Creatividad” de José Gordillo, se pronunció a favor de que en estos días previos a la entrega del presupuesto los legisladores resuelvan el tema de la Mesa Directiva, pero si no ocurre, Hacienda entregará el paquete en tiempo y forma.



Meade rechazó que la crisis del Congreso afecte el procesamiento del Paquete Presupuestal, por lo que estará atento al llamado de la Cámara de Diputados para acompañar a los legisladores en el proceso de análisis y revisión.



"Nosotros no pensamos (que la crisis afecte al presupuesto), es un tema que estamos ciertos se va a resolver, estamos ciertos que el diálogo habrá de privilegiar y que el Paquete Económico habrá de presentarse y analizarse en tiempo y forma y de manera tal que contribuya a dar certeza alrededor de la economía mexicana", indicó.



Sin dar mayor detalle, dijo que en el Presupuesto 2018 se hará un esfuerzo de nuevo en cuanto al gasto y se buscará cumplir con tener Requerimientos Financieros del Sector Público o déficit de 2.5 por ciento, alcanzar un superávit primario por segunda vez y que la deuda como porcentaje de PIB tenga una trayectoria decreciente.



"El déficit junto con la dinámica de ingreso nos va a dar el techo de gasto y dentro del techo de gasto, acomodando las presiones sobre todo de pensiones y algunas otras, implicará un esfuerzo que estamos terminando de ajustar dentro del gobierno federal para entregar paquete que tenga certidumbre en lo tributario", expuso.



En el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el funcionario dijo que en la segunda ronda de negociaciones no hubo capítulo financiero, "se acordó que revisaríamos el tema financiero hasta la tercera ronda ahora en Canadá, pero es un diálogo que tiene momentos y nos parece alentador que en opinión de negociadores hay avances".



Y en cuanto al programa DACA de apoyo a los jóvenes 'dreamers' y que hoy canceló el presidente de Estados Unidos, apuntó que el gobierno mexicano estará atento a la evolución del programa para acompañar la lucha de los jóvenes apoyados por ese programa implementado por el expresidente Barack Obama.



"Es un riesgo que se anticipaba y se fueron tomando precauciones desde principios de este año y es un riesgo que ha implicado modificaciones a distintos marcos normativos, entre otros, el que permite que se de reconocimiento a sus grados universitarios", subrayó.