‘Olvidan’ entidades reportar 14 mil mdp

Los estados, municipios y sus entes públicos no reportaron a la Secretaría de Hacienda 14 mil 481 millones de pesos en el Registro Público Único (RPU) por concepto de saldo de la deuda de gobiernos locales en el primer trimestre de 2017.



Es decir que, si bien las entidades reportaron a Hacienda un saldo total de la deuda por 570 mil 299 millones de pesos en el primer trimestre del año, no se trata de todo el pasivo existente, pues hay poco más de 14 mil millones de pesos que no fueron reportados.



Kristobal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), señaló que los estados están obligados a informar en el RPU los movimientos en la deuda, sin embargo había un tipo de deuda que aún no estaba en tránsito, ni registrada y sobre la que las entidades federativas no tienen obligación de declarar, que es lo que presentó Hacienda.



“Los 14 mil millones de pesos es el monto no reportado en el Registro Único, sin embargo los estados no estaban obligados a registrar su deuda, fue voluntario y hubo entes públicos que optaron por no registrarla porque no estaban obligados, esto es parte de la transición, posteriormente dice la Ley de Disciplina Financiera que debe estar registrada la deuda”, expuso.



Los entes públicos, entidades federativas y municipios que no reportaron el total de su deuda a Hacienda fueron el Estado de México con un total de 4 mil 386.8 millones de pesos; Nuevo León con 3 mil 201.5 millones y Chihuahua con mil 905.2 millones de pesos.



Siguieron Morelos con mil 158.8 millones; San Luis Potosí con 668.3 millones; Jalisco con 624.1 millones; Nayarit con 476 millones; Sonora con 467.7 millones; Michoacán con 442.5 millones; Guerrero con 84.9 millones; y Chiapas con 48.9 millones de pesos.



El informe compara la información de la deuda reportada por los estados en el RPU y la que dan los bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera.



“Al considerar la información proporcionada por las instituciones financieras al primer trimestre de 2017, el saldo de la deuda de los gobiernos locales prácticamente se mantiene sin cambio en relación a lo reportado por las entidades y municipios al RPU, al pasar de 3.0 por ciento a 3.1 por ciento del Producto Interno Bruto”, indica el informe.



Hacienda aclaró que la deuda no reportada corresponde a préstamos contratados con anterioridad a la entrada en vigor del RPU (1 de noviembre de 2016) y por tanto no existe obligación de reportarla, pero hizo el ejercicio para transparentar los procesos.



“En adelante, si hay adeudos pero no están registrados, deberá ser una alerta”, apuntó Meléndez.

​