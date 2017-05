Oaxaca comercializa 444 mil litros de combustible robado al mes: gasolineros

ME Gasolina o ideología. (Shutterstock)

OAXACA.- En Oaxaca se comercializan mensualmente 444 mil litros de gasolina robada, el equivalente al 6 por ciento de la venta media de las 210 estaciones de servicio formalmente establecidas la entidad, dijo Ramón Loredo González, presidente de la Unión de Gasolineros en entrevista con El Financiero.



"Los chupaductos o el robo directo de los autotanques con el producto, han encendido ya los focos rojos en una zona del Istmo de Tehuantepec que comprende las poblaciones de Mixtequilla, Jalapa del Marquéz y San Juan Guichicovi, no solo porque esas localidades son atravesadas por los ductos, sino porque es la zona ideal para asaltar a los transportistas", asentó.



En este sitio, la vigilancia de las autoridades se ha incrementado debido al constante amago de los grupos delincuenciales que aprovechan la extensión de los conductos del combustible para perforarlos y obtener el preciado líquido.



De acuerdo al empresario, cada estación de servicio comercializa en Oaxaca alrededor de 400 mil litros de gasolina cada mes, por lo que se estima que el total de litros vendidos es de 74 millones.



"los huachicoleros tenían una zona de influencia en la región de la Mixteca oaxaqueña, y en donde comercializaban hasta el 20 por ciento de la venta, pero con los operativos de las autoridades se ha ido reduciendo".



Explica que la cercanía con el Estado de Puebla y la zona recién descubierta como la principal extractora del combustible, generaba que en algunas estaciones de servicio de la región Mixteca, llegara ese producto, "actualmente ya no hay tanta incidencia", sostiene Loredo González.



Con el 70 por ciento de los empresarios del ramo en Oaxaca afiliados a su organismo, Loredo Gonzalez tiene el pulso de las pérdidas o ganancias de la venta de gasolina.



Advierte que las autoridades deberían de poner más atención en ese conflicto y eliminar las ventas al menudeo que se hacen incluso a lo largo de las carreteras, entre una gasolinera y otra se pueden encontrar sitios donde se expende el producto, muchas veces robado.



No negó que los 'huachicoleros' tienen influencia en las comunidades oaxaqueñas cercanas al Estado de Puebla, ahí es en donde se concentran las mayores ventas clandestinas, "y tampoco se puede evitar porque de alguna forma el litro de gasolina lo venden un poco más barato".