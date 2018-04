¿No trabajaste todo el 2017? Tendrás trabas en tu declaración anual

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) está rechazando las declaraciones anuales presentadas por los asalariados que no trabajaron todo el año, al presumir que el contribuyente “esconde” los ingresos.

Para que proceda la declaración, el SAT pide a los asalariados que prueben que no recibieron ingresos en los meses no trabajados mediante un estado de cuenta bancario, lo que para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) es un acto ilegal, pues el contribuyente no está obligado a llevar ese tipo de contabilidad.

Por esa razón, Edson Uribe, subprocurador general de la Prodecon, adelantó a El Financiero que esta semana emitirán una recomendación pública al SAT para que acepte los comprobantes de los asalariados de los meses laborados durante 2017, aunque sólo sea el de un mes.

En los casos en que el asalariado reporte periodos menores a 12 meses, se pide al SAT que no obligue al contribuyente a demostrar que no percibió salarios en dichos meses.

“Es decir, la recomendación sería que si un asalariado te reporta salario únicamente por una parte del año, la que sea, tiene que tomarle por buena esa información del sistema y hacerle su devolución con esos gastos que tiene, aunque sea una porción del año”, indicó Uribe.

“No estamos de acuerdo en que el SAT al presumir que el asalariado tuvo que haber trabajado todo el año, le pida comprobar que no recibió salarios durante los meses que no se están reportando”, agregó el subprocurador.

En opinión del SAT, un asalariado tuvo que haber trabajado prácticamente los 12 meses con un solo patrón. En esos casos no está habiendo problemas y se les calcula su saldo a favor y es muy probable que lo reciban en cinco días.

“El contribuyente goza de la presunción de buena fe, conforme la Ley General de los Derechos del Contribuyente y el SAT no le puede pedir al asalariado los estados de cuenta para demostrar que no recibió ese salario porque el asalariado no tiene la obligación de llevar contabilidad y el estado de cuenta es un elemento de la contabilidad”, dijo Uribe.

Asimismo, la Prodecon consiguió que no se les requiera comprobación alguna a los asalariados que presenten sus 12 recibos aunque sea de patrones distintos, afirmó el subprocurador.