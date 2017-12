No te tomes todo el vino... mejor invierte en él

¿Por qué gastar dinero en vinos si puedes ganar con ellos? El índice Liv-ex Benchmark Fine Wine Investables, uno de los más importantes en materia de inversión de vinos, ha crecido a una tasa anual de 14.8 por ciento desde su lanzamiento en 1988.



De acuerdo con Justin Gibbs, director del índice bursátil de vinos Liv-ex, el vino que más provee liquidez en la inversión es el de Burdeos, región que produce los vinos más conocidos y mejor calificados a nivel global.



“Como una regla, como en la mayoría de las inversiones tienes que apegarte a las ‘blue chips’ (empresas bien establecidas), éstas son los crecimientos calificados de Burdeos. Como con todas las inversiones, el tiempo lo es todo. Con el vino, la ecuación de oferta y demanda es el principio básico. Además los precios aumentan su valor a medida que el vino envejece”, dijo Gibbs en entrevista con El Financiero.



Desde que el vino se embotella y se comienza a consumir, el suministro del mismo se reduce gradualmente. Si se presenta un escenario en donde la demanda se mantiene constante, esto podría generar un efecto ascendente en el precio. “Este es un fenómeno no cíclico. Es un atributo particular del mercado de vinos finos, no tiene nada que ver con los ciclos económicos”, señaló. Por esta razón, el directivo asegura que cuando el mercado sufre una recesión y las acciones son golpeadas, “el vino fino puede considerarse un refugio seguro”.





Opciones de inversión

​

Hay dos opciones para invertir en el sector: la primera es invertir en un fondo, por ejemplo, el Wine Source Fund, un Fondo Alternativo de Inversión (AIF, por sus siglas en inglés), que ha regresado a sus inversionistas más del 30 por ciento neto desde que se lanzó en septiembre de 2012.



“Wine Source Fund tiene como objetivo generar rentabilidades superiores ajustadas al riesgo al invertir en vinos finos, champaña y espirituosos. La cartera invierte principalmente en regiones top de Francia y de otros países seleccionado. El fondo tiene como objetivo generar rendimientos anuales de entre el 8 por ciento y el 10 por ciento con baja volatilidad”, describe el administrador del fondo en un documento.



El 30 por ciento de los vinos en los que invierte el fondo respaldado por Wine Source Group, un proveedor global de vinos, son de Borgoña, y el 28 por ciento de Burdeos, entre otros.



La segunda opción es invertir en índices bursátiles como el Liv-ex Fine Wine 100 (uno de los índices de Liv-ex). Éste representa a 100 de los vinos más buscados para los que existe un mercado secundario fuerte.



Este mes, las acciones de Liv-ex Fine Wine 100 estarían cerrando en 312.96 dólares, lo que representa un crecimiento de más de 21 por ciento con relación al precio de sus títulos a finales de noviembre del 2012.



El índice Liv-ex Fine Wine es calculado contemplando los niveles de producción originales y de la escasez que se presenta cuando el vino envejece, de esta forma, a cada vino se le da una ponderación.