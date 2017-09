No se irá de México la inversión de EU sin TLCAN

En caso de no lograse acuerdos para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), las inversiones extranjeras asentadas en México, particularmente de origen estadounidense, no se van a retirar de la nación, afirmó Jaime Zabludovsky Kuper, quien forma parte del equipo de asesores del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en la renegociación del TLCAN.



El también vicepresidente ejecutivo de la consultora IQOM Inteligencia Comercial, dijo que México seguirá comerciando con la Unión Americana, como lo hace el 70 por ciento de las naciones que envían sus productos a ese país, que es con aranceles.



Zabludovsky Kuper acudió a una reunión de trabajo con la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados -que preside el diputado del PRI Jorge Enrique Dávila Flores, para abordar el tema de las negociaciones del TLC y sus perspectivas para México.



“En un escenario sin TLCAN, hay que mantener a México como una economía abierta, como una economía competitiva, que sea de los mejores lugares para que los inversionistas, nacionales y extranjeros hagan sus negocios”, indicó el especialista, frente a los cuestionamientos de los diputados sobre la ruta que México debe seguir ante una eventual ruptura del acuerdo comercial.



No obstante, aseguró que la integración de México, Estados Unidos y Canadá, como región comercial, continuará en el futuro, en lo sustantivo, ya que “la inercia es muy fuerte”, independientemente de lo que pueda suceder con el presidente estadounidense, Donald Trump, cuando finalice su mandato.



Destacó que al interior de Estados Unidos se ha desencadenado una interacción de pesos y contrapesos frente a la renegociación del TLCAN, donde hay intereses económicos muy fuertes que defienden el acuerdo comercial, y que ha llevado a posiciones muy divididas.

“Parte de lo que está sucediendo en Estados Unidos es que tienen un caos institucional, al amparo de la renegociación del TLCAN, porque implica un proceso de consulta con sus sectores privados y sociales, y con las dos cámaras, y por eso no hay propuestas concretas todavía. Están en proceso de consulta”, refirió.



Subrayó que México debe estar preparado, ante el escenario de la ruptura del TLCAN, con un plan B, tal y como señaló el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, porque se está ante una negociación atípica.



Zabludovsky Kuper subrayó que hay una incertidumbre, y por ello al día de hoy México debe enfocarse y atenerse a los temas que hay en la mesa de negociación, donde el asunto del déficit comercial todavía no se plantea.



Dijo que no es necesario retrasar la renegociación, pues la ocasión debe verse como una ventana de oportunidad.

Añadió que sin TLCAN, México debe continuar con su política de diversificación de mercados y mantenerse como una economía abierta.