No he encontrado nerviosismo en los mercados por NAIM: Jesús Seade

Jesús Seade, negociador del gobierno de transición para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), dijo que no ve nerviosismo en los mercados por el lugar que se elegirá para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México.

"Mucho se ha dicho en prensa, comentaristas, que los mercados están nerviosos y yo quisiera saber cuáles mercados porque yo he tenido muchas reuniones con empresarios de alto nivel de México, internacionales en México y en el extranjero, en Houston, en Washington y yo no he encontrado ninguna manifestación de esos nervios. Hay curiosidad, hay interés, pero no nervios, yo feo que lo ven como que hay que tomar una decisión técnica", indicó Seade en entrevista para La Silla Roja con Javier Risco.