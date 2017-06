México y EU intensifican esfuerzos para acuerdo en la 'dulce batalla'

Funcionarios mexicanos y estadounidenses están intensificando los esfuerzos para llegar a un acuerdo de última hora sobre el azúcar que podría afectar el comercio de todo, desde el maíz hasta la carne vacuna, y sentar las bases para las conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.



El secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, dijo que trabajará duro durante los próximos días para intentar alcanzar un nuevo acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos.



Guajardo está programado para llegar a Washington el lunes por la noche, horas antes de que expire el plazo para la promesa estadounidense de suspender los derechos sobre las importaciones de azúcar mexicana.



La Secretaría de Economía no respondió inmediatamente a una solicitud de comentario.



El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, ha amenazado con poner fin a la tregua de tres años y restablecer los derechos antidumping y compensatorios si no se llega a un acuerdo antes del 5 de junio.



Los productores azucareros mexicanos han presionado a su gobierno para que tome represalias con aranceles sobre las importaciones de jarabe de maíz alto en fructosa de Estados Unidos.



El gobierno mexicano, sin embargo, ha dicho que las conversaciones están avanzando satisfactoriamente. "Este ha sido sin duda un proceso constructivo para tratar de explorar posibles soluciones", dijo el secretario Guajardo a los periodistas el jueves. "En la mesa de negociaciones, nunca ha habido un ultimátum".



TIEMPOS SENSIBLES



La disputa sobre el azúcar llega en un momento sensible, en tanto Estados Unidos se prepara para iniciar las conversaciones con México y Canadá sobre una nueva versión del TLCAN .



Un desquite con aranceles no sería un buen presagio para las renegociaciones del tratado, en tanto México se prepara para las elecciones del próximo año, donde se espera que el sentimiento antiestadounidense se mantenga alto.



México es la mayor fuente de azúcar importada de Estados Unidos, con 1.16 millones de toneladas cortas esperadas para el año que termina el 30 de septiembre, según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.



En los últimos años, México ha importado anualmente hasta 1.6 millones de toneladas de jarabe de maíz de los Estados Unidos.



Dada la caída de los precios fuera de Estados Unidos, México probablemente intentará usar tanta azúcar sea posible domésticamente si las conversaciones con Estados Unidos fracasan, dijo Jeff Dobrydney, vicepresidente de JSG Commodities, el mayor corredor de azúcar de Estados Unidos.



Los productores estadounidenses de otros productos advierten que la reanudación de los aranceles podría provocar represalias y echar por tierra el comercio de sus productos.



"A menos que se resuelva equitativamente esta disputa, casi todos los productos agrícolas de los Estados Unidos estarían en riesgo", dijo la Asociación de Productores de Maíz de Iowa, la Asociación de Soja de Iowa, la Asociación de Productores de Cerdo de Iowa y la Asociación de Ganaderos de Iowa.