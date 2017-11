No es ilegal tener dinero en el extranjero: Meade sobre 'Paradise Papers'

Luego de que se revelara que 62 mexicanos son mencionados en los 'Paradise Papers', el secretario de Hacienda, José Antonio Meade aseguró que no es ilegal tener dinero fuera de México, lo incorrecto es no reportarlo.



El domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación compartió información sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países de los denominados paraísos fiscales.



Sobre México, los documentos implican al difunto Marcial Maciel Degollado, fundador de la orden católica los Legionarios de Cristo, además de los multimillonarios mexicanos Carlos Slim Helú y Alberto Baillères González, de acuerdo con Proceso.



"Un elemento solamente para matizar: no es ilegal que uno tenga dinero fuera, lo que es ilegal es que no lo reporte. Y cada vez que salen estas filtraciones nos da material para revisión. Hace ver, y además es cierto, que tenemos cada vez más acceso a la información y habremos de estar atentos y lo vemos como una buena oportunidad de fiscalización", dijo Meade este lunes en una entrevista radiofónica.



El titular de Hacienda pidió no prejuzgar a los que aparecen en estas listas, pues el hecho de tener dinero fuera del país no es indicio de cometer un ilícito.



"Una de las obligaciones más importantes que tiene un mexicano es el contribuir para el gasto público. Me parece que eso tiene una contrapartida, y la contrapartida es que a nadie podemos pedirle un peso más de lo que está obligado a pagar, pero a nadie debemos de tolerarle que pague un peso menos", señaló Meade.



El secretario aseguró que en otros casos de este tipo han averiguado y encontraron, en la mayor parte de ellos, que eran recursos que se habían declarado y habían pagado impuestos.



Al respecto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que investigará la información difundida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación



Otros de los mexicanos involucrados en este tema son: José Fernando Calderón Ayala, quien fue consejero de Alfa y de Femsa, así como sus hijos. Pablo González Carbonell, presidente del grupo hotelero Costamex y su esposa Gabriela Vargas Guajardo, que pertenece a la familia que opera la concesión de MVS Radio. Manuel Zubiria Maqueo, exdirector de Caminos y Puentes Federales; Joaquín Gamboa Pascoe, quien fue senador y secretario general de la Confederación de los Trabajadores de México (CTM), y el banquero Paul D’Agata, consejero suplente del consejo de administración de Scotiabank, entre otros.



A principios de este año, la Secretaría de Hacienda lanzó un programa de repatriación de capitales con beneficios fiscales, el cual concluyó el pasado 19 de octubre y por el que regresaron al país 334 mil 515 millones de pesos.