Negociadores del TLCAN de EU y México cenaron en Buenos Aires

Mientras los negociadores trabajan esta semana en Washington en la actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), es probable que la reunión más importante sea una que tuvo lugar a miles de kilómetros de distancia.



El representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, cenó con el secretario de Economía mexicano, Ildefonso Guajardo, en Argentina, dijo Guajardo a Bloomberg News después de las reuniones de la Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires.



La reunión no incluyó la participación canadiense, dijo. El ministro de Comercio François-Philippe Champagne está representando a Canadá en las negociaciones de la OMC en lugar de la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, que encabeza el equipo negociador del TLCAN del país.



Guajardo dijo que la cena fue de índole más social y no representó una ronda de negociación, pero que sentó las bases para un encuentro más formal en Montreal el mes próximo en la sexta ronda de las negociaciones por el TLCAN.



Si bien los negociadores dicen que han hecho avances positivos en cuestiones más mundanas como la seguridad de los alimentos y los obstáculos técnicos al comercio, todavía no han alcanzado un acuerdo sobre temas que podrían concretar o romper un acuerdo, como las demandas estadounidenses relativas al contenido nacional de autos aptos para una exención de derechos de aduana y que el TLCAN concluya después de cinco años salvo que los países acuerden renovarlo.



Elemento tiempo



“Revisé las áreas en las que estamos avanzando y que están próximas a su conclusión”, dijo Guajardo en la entrevista el miércoles. “Todavía tenemos varios puntos que son de alta complejidad y en los que debemos empezar a discutir distintas maneras de zanjar nuestras diferencias”.



Un correo electrónico enviado a la oficina de medios del representante de Comercio estadounidense no fue respondido en forma inmediata.



“Cuanto más tiempo estemos sentados a la mesa de negociaciones, más constructivos nos sentimos en cuanto a la posibilidad de llegar a una solución”, agregó Guajardo.



Esta semana, los negociadores que se reúnen en Washington están evitando los temas más controversiales de las negociaciones por el TLCAN y se centran en áreas en las que puede lograrse acuerdo sin elevar el diálogo a nivel ministerial, según una persona allegada a las negociaciones, que pidió no ser identificada por tratarse de un proceso que se desarrolla a puertas cerradas.



Los representantes de Estados Unidos, Canadá y México han acordado un 75 por ciento del texto correspondiente a las áreas de comercio digital, telecomunicaciones, buenas prácticas normativas y anticorrupción, dijo la persona, pero el 5 por ciento o el 10 por ciento final del texto referido a un tema, no obstante, puede requerir a veces un trabajo significativo para llegar a un acuerdo porque representa el aspecto más difícil.



Los negociadores del TLCAN comenzaron a reunirse en agosto después de que el presidente estadounidense Donald Trump, que culpa al acuerdo de la pérdida de cientos de miles de empleos fabriles en Estados Unidos y de un déficit comercial superior a 60 mil millones de dólares con México, prometió reformarlo o retirarse.



Guajardo ha dicho que México está dispuesto a ayudar a que Estados Unidos alcance su objetivo de reequilibrar el intercambio comercial, siempre y cuando sea a través de una expansión de las exportaciones y no de limitaciones al comercio.