Municipios dan información de deuda a medias

Varios municipios no entregaron información porque no tienen deuda, aún no es obligatorio o porque son opacos. (Pixabay)

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el Sistema de Alertas de los Municipios con información a medias, ya que de los 858 ayuntamientos considerados para la medición, 397, que equivalen al 46.3 por ciento, no entregaron los datos necesarios para elaborar el semáforo de la deuda, como lo ordena la nueva Ley de Disciplina Financiera.



Los municipios que no proporcionaron información suficiente para ser evaluados enfrentarán restricciones para registrar financiamientos y obligaciones en el Registro Público Único y estas limitaciones persistirán hasta que entreguen los elementos necesarios para realizar la medición del endeudamiento.



De las localidades que no entregaron la información destaca el caso de Veracruz, pues 141 ayuntamientos no entregaron datos suficientes para que la dependencia evalúe su nivel de endeudamiento, entre los que se encuentran Chicontepec, Córdoba, Papantla, Poza Rica y Veracruz.



Le siguen Oaxaca, con 55 ayuntamientos incumplidos, y en tercer lugar está Jalisco, con 53 municipios, entre los que se encuentran Chapala y Tlaquepaque. De Chihuahua 34 municipios no entregaron información y en Chiapas, 28, entre los que se encuentran Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Chiapa de Corzo.



Kristobal Meléndez, investigador del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, consideró que el hecho de que varios municipios no entregaron información se puede explicar por tres motivos: no tienen deuda, no entregaron porque aún no es obligatorio o porque son opacos y pudieron presentar cifras en ceros.