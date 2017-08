Moody's usa tono menos grave por techo de deuda de EU

Moody's emitió este jueves una advertencia menos grave que la de Fitch sobre la calificación crediticia de Estados Unidos si la Casa Blanca y el Congreso no logran llegar a un acuerdo para elevar el techo de deuda antes que el Gobierno se quede sin dinero en menos de seis semanas.



La visión de Moody's sobre una próxima discusión en Washington destinada a elevar el límite federal para solicitar préstamos desde 19.9 mil millones de dólares tuvo lugar un día después de que Fitch dijo que si el techo de endeudamiento no se sube, darle prioridad al pago de deudas sobre otras obligaciones gubernamentales "podría no ser compatible con el estatus 'AAA'".



Los retrasos en los pagos que no correspondan a deudas, incluyendo salarios a empleados federales y pagos a programas como la Previsión Social, no harán que Moody's despoje al Gobierno de Estados Unidos de su calificación "AAA", afirmó la agencia en su análisis anual de Estados Unidos.



"Si el Tesoro no lograra cumplir con algunas de sus obligaciones que no son deudas debido a un estancamiento político sobre el tema, eso no afectaría a la calificación soberana de Estados Unidos", comentó Moody's.



"Nuestras calificaciones reflejan el riesgo de incumplimiento y pérdida sobre deuda gubernamental, no el riesgo de pagos fallidos o retrasados de obligaciones que no son deuda", agregó.



La deuda gubernamental estadounidense es considerada como el activo más líquido y seguro del mundo. Los operadores temen que un posible incumplimiento en Estados Unidos pueda remecer a los mercados financieros.



No está claro cómo los legisladores, que están en receso y volverán el 5 de septiembre, conseguirán los votos para elevar el techo de deuda, pese a que los republicanos controlan la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso. Si no lo logran, eso podría resultar en una paralización parcial del Gobierno.



La posibilidad de que el techo de la deuda no se eleve a tiempo es "baja", pese a lo difícil que ha sido recientemente conseguir un incremento al límite de préstamos, afirmó Moody's.



Si el Gobierno no cumple con el pago de deudas, "eso tendría implicaciones de calificación negativas, como hemos indicado en el pasado", advirtió.