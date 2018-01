Moody's no modificará calificación de EU por cierre de Gobierno

La paralización del Gobierno de Estados Unidos que comenzó el fin de semana es perturbadora para su economía, pero no representa una amenaza inmediata a su calificación crediticia 'AAA' siempre que el país cumpla a tiempo con los pagos de su deuda, dijo este lunes la agencia Moody's.



El cierre parcial de actividades del Gobierno estadounidense, el primero desde 2013, posiblemente hará que el límite de endeudamiento integre la próxima ronda de negociaciones sobre presupuesto en Washington, explicó en una nota la agencia de calificación



En agosto de 2017, la calificadora declaró sobre este tema que "si el Tesoro no lograra cumplir con algunas de sus obligaciones que no son deudas debido a un estancamiento político sobre el tema, eso no afectaría a la calificación soberana de Estados Unidos".



"Nuestras calificaciones reflejan el riesgo de incumplimiento y pérdida sobre deuda gubernamental, no el riesgo de pagos fallidos o retrasados de obligaciones que no son deuda", agregó.



La deuda gubernamental estadounidense es considerada como el activo más líquido y seguro del mundo. Los operadores temen que un posible incumplimiento en Estados Unidos pueda remecer a los mercados financieros..



Cientos de miles de trabajadores federales de Estados Unidos comenzaron a suspender operaciones este lunes y las agencias del Gobierno se mantenían cerradas, mientras el Senado buscaba reanudar el financiamiento, aunque sea temporalmente, mediante la resolución de una disputa sobre inmigración.