Mnuchin asegura que no quiere 'alterar' el dólar

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo este viernes que no estaba intentando provocar un debilitamiento del dólar y que sus comentarios en esta semana fueron sacados de contexto, según una entrevista divulgada por la cadena CNBC.



Mnuchin mencionó que la baja del dólar impulsaría una mayor inversión en Estados Unidos.



"Hice el comentario hace dos días ante un grupo de periodistas durante la mañana. Lo que dije fue de hecho muy consistente y similar a lo que he dicho antes", explicó a CNBC en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.



"No estaba tratando de alterar el dólar", sostuvo.



El jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el dólar sea fuerte, contradiciendo comentarios del secretario del Tesoro.



"El dólar estará cada vez más fuerte y, en última instancia, quiero ver un dólar fuerte", dijo Trump en una entrevista con CNBC, agregando que los comentarios de Mnuchin habían sido malinterpretados.



El mandatario estadounidense mencionó que creía que los comentarios de Mnuchin fueron sacados de contexto, que Estados Unidos es fuerte económicamente y que nadie debería estar hablando sobre el dólar.



"Debería ser lo que es, también debería basarse en la fortaleza del país, lo estamos haciendo muy bien", detalló en el Foro Económico Mundial.