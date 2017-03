Migrantes, opción de crecimiento para México: Hausmann

Acapulco, Gro.- El talento que llega de otro país, ya sea de extranjeros o de migrantes que retornan a sus localidades, representa un motor para acelerar el crecimiento de una economía, impulsa la productividad y contribuye a reducir la desigualdad, según expuso Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de Harvard.



Ante la expectativa de un importante flujo de migrantes mexicanos que serán regresados de Estados Unidos, recomendó recibirlos con una estrategia para incorporar su conocimiento, su know how.



“Mover know how al cerebro es complicado, es más fácil mover cerebros que mover conocimiento al cerebro. El conocimiento se mueve en la cabeza de la gente”, expuso el académico e investigador venezolano durante su participación en la 80 Convención Bancaria celebrada en Acapulco.



En Estados Unidos, el 14 por ciento de la población nació en otro país, en Canadá es equivalente al 21 por ciento y en México es el 0.4 por ciento, hay uno por cada 250 personas.



“México está tratando de crecer de una manera difícil con puro talento local, nadie es capaz de crecer al ritmo que hacen los demás con puro talento local”, advirtió.



Según investigaciones dirigidas por el académico de la Universidad de Harvard, las localidades mexicanas que reciben a los migrantes que regresaron de Estados Unidos crecieron más rápido sus industrias, de ahí Hausmann concluye que los migrantes pueden representar una aceleración del proceso de productividad.



Detrás de las diferencias entre países, estados o municipios ricos y pobres está la tecnología, entendida en un concepto amplio y definida por tres aspectos: herramientas y equipo, procedimientos y protocolos y el conocimiento o know how.



El autor del Índice de Complejidad Económica, que predice el potencial de crecimiento de los países, señaló que transferir activos personales a la población de escasos recursos no lo saca de la pobreza y en general el populismo no es la solución para terminar con las diferencias en el ingreso de los países, es un tema de tecnología.



“El populismo no es la solución al problema, implica una agenda de infraestructura, vivienda, desarrollo urbano para aumentar la diversidad y con el retorno de los inmigrantes debe haber una estrategia para incorporar su know how e impulsar la productividad”, apuntó.



: