Michael Bloomberg reunirá a jefes de Estado y CEOs internacionales en el 2° Bloomberg Global Business Forum y el One Planet Summit

Michael R. Bloomberg anunció que el segundo Foro de Negocios Globales de Bloomberg tendrá lugar en la ciudad de Nueva York el 26 de septiembre en el Hotel Plaza durante la 73° sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Con el apoyo de Bloomberg Philanthropies, el foro de un día es la única convocatoria dedicada a alentar a presidentes, primeros ministros y directores ejecutivos a colaborar en asuntos comerciales logrando una mejor comprensión de los desafíos y las oportunidades mutuas, fortaleciendo así la prosperidad económica global.

Con el proteccionismo en aumento -así como el crecimiento de la población mundial, la desigualdad económica y las amenazas del cambio climático- nunca ha sido más importante para los líderes del sector público y privado del mundo descubrir objetivos comunes e involucrarse en la diplomacia económica para promover la globalización continua, la innovación y competencia.

Este foro único irá más allá del análisis y brindará a los participantes la oportunidad de dar forma a la próxima etapa de la economía global.

"El Foro llega en un momento crítico ya que las tensiones en torno a los aranceles crean incertidumbre económica en muchas industrias", dijo Michael R. Bloomberg, fundador de Bloomberg LP y Bloomberg Philanthropies, alcalde de la ciudad de Nueva York entre 2002 y 2013, enviado especial de las Naciones Unidas para la Acción Climática y embajador Mundial de la OMS para Enfermedades No Transmisibles.

"Reuniremos a los líderes empresariales y gubernamentales para que se centren en incrementar el comercio y la inversión, y trabajen juntos en otros desafíos compartidos. El diálogo será un poderoso contrapeso para hablar de guerras comerciales y ayudará a impulsar nuevas inversiones y crecimiento en todo el mundo", agregó Bloomberg.

Al Foro de Negocios Global de Bloomberg, celebrado en septiembre de 2017, asistieron más de 50 jefes de estado y 250 directores generales mundiales de todas las regiones del mundo, incluido el presidente francés Emmanuel Macron, el primer ministro canadiense Justin Trudeau y la ghanés Nana Akufo-Addo, el CEO de Apple Inc. Tim Cook, el fundador de Blackrock, Farry Fink, el fundador de Microsoft Corp. Bill Gates, los fundadores de Alibaba Jack Ma y Luy Peng, el CEO de PepsiCo Indra Nooyi, el CEO de SoftBank Masayoshi Son y muchos otros.

Los socios de 2018 Bloomberg Global Business Forum son Alphabet Inc./Google CFO Ruth Porat, BNP Paribas CEO Jean-Laurent Bonnafé, Credit Suisse CEO Tidjane Thiam, Dangote Group Presidente / director ejecutivo Aliko Dangote, Engie Global CEO Isabelle Kocher, EXOR presidente y CEO John Elkann, Presidente y CEO de LVMH Bernard Arnault, presidente del Grupo Mahindra Anand G. Mahindra, presidente de la Fundación Misk y Su Alteza Real Príncipe Heredero de Arabia Saudita Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, así como el fundador y CEO de SOHO China Xin Zhang.

Los jefes de estado de los cinco continentes ya están confirmados para asistir al Foro de este año.

Además del Bloomberg Global Business Forum, el One Planet Summit se realizará la tarde del 26 de septiembre en el Hotel Plaza. Se convocarán personas influyentes para dar cuenta de la implementación de los compromisos asumidos en el evento inaugural de One Planet en diciembre de 2017, celebrar el progreso alcanzado y atraer aún más actores públicos y privados para aumentar la ambición de la acción climática multilateral. One Planet Summit mostrará cómo los responsables de la toma de decisiones institucionales de alto nivel, así como los ciudadanos individuales, pueden trabajar como un solo planeta para ofrecer soluciones que mitiguen los efectos del cambio climático e inventen nuestro futuro colectivo.