México tiene un problema con el blockchain: no hay quien lo opere

Los bancos no son los únicos que se verán impactados con la tecnología que dio origen a las criptomonedas: el blockchain. Esta innovación promete cambiar la realidad de al menos 42 industrias a nivel mundial, como la salud, los datos e incluso las compras públicas. No obstante, en México enfrenta un reto: no existen profesionales suficientes para cubrir las demandas de las empresas.

En esencia, el blockchain es un libro público capaz de registrar y verificar de manera automática un gran volumen de transacciones digitales.

México, según un estudio realizado por Endeavor, alberga a 26 de 65 emprendimientos que utilizan esta tecnología en América Latina, le siguen Argentina y Brasil.

El año pasado, una empresa media de blockchain generó tres empleos, en 2018 este promedio será de 12 empleos y se prevé que en 2019 serán 18.

Los especialistas en blockchain no solo son demandados por startups, también por exchanges de criptomonedas, instituciones financieras y organismos gubernamentales, quienes, según fuentes consultadas, han encontrado en la falta de talento uno de sus principales obstáculos para añadir esta tecnología a sus procesos.

“Sí es complicado el tema de las habilidades, aunque yo lo llevaría a todas las habilidades digitales. Es un mercado que está creciendo pero que es de cierta forma reciente, y efectivamente está competido porque está limitado”, dijo Hugo Stevens, director de banca digital y transformación digital de Scotiabank.

Aunque no existe una carrera especializada, quienes hayan estudiado matemáticas, física e ingeniería pueden capacitarse en el sistema de bloques que dio origen al bitcoin.

“Es un talento especializado. No sólo necesitas programadores, sino programadores que sean capacitados en las plataformas que vayas a manejar”, explicó Enrico Robles, finance and intelligence director de Endeavor.

Algunas universidades, como la UNAM y la Anáhuac, están haciendo esfuerzos por incluir al blockchain dentro de sus planes de estudio. Pero por ahora, la mayoría de quienes saben programar bajo este código lo han aprendido de manera autodidacta.

Falta personal

La escasez de programadores de blockchain yace en dos principales cuestiones: se trata de una tecnología reciente y en México la educación matemática es deficiente.

La mayoría de las empresas que demandan estos profesionales han tenido que recurrir a talento extranjero para cubrir sus necesidades.

“Programar en blockchain no es complicado, depende el lenguaje del sistema, pero al final mucho es ‘copy paste’ de ahí la maravilla de esta tecnología. Lo complicado es encontrar a alguien que realmente entienda qué es lo que se tiene que hacer, que sea capaz de plantear el problema a resolver”, dijo Patricio Bichara, CEO de Collective Academy.