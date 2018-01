México 'rematará' bloques petroleros 

Una gran parte de las reservas de petróleo en aguas profundas de México será subastada esta semana a precios reducidos como parte del esfuerzo del presidente Enrique Peña Nieto de revertir años de producción petrolera a la baja y el cual enfrenta su momento más vital hasta ahora.



Una ronda de ofertas exitosa podría atraer hasta 30 mil millones de dólares para explotar unos cuatro mil millones de barriles de crudo prospectivo en extensiones que cubren un área en el Golfo de México más grande que el estado de San Luis Potosí. Y con enormes hallazgos en Brasil y Guyana que ya están atrayendo inversiones, además de una votación presidencial, el gobierno de México está ofreciendo pagos de primas iniciales bajos como un incentivo.



"Esta es la subasta para revelar si las aguas profundas en México aparecen en la pantalla del radar", dijo John Padilla, director gerente de la consultora de energía IPD Latin America. "La demanda es buena y hay algo para todos. Deberías tener una situación en la que las empresas puedan conseguir activos a un precio razonable".



México está promocionando sus riquezas petroleras a un paso acelerado ya que la ventana de oportunidad pronto se cerrará para atraer de regreso miles de millones de las grandes petroleras, ocho décadas después de que el país incautara activos de Royal Dutch Shell Plc y Standard Oil de California, los restos del imperio de John D. Rockefeller que más tarde se convirtió Chevron Corp.



Peña Nieto, quien hace cinco años puso fin al monopolio estatal establecido en 1938, deja su cargo este año, y una elección en julio puede reemplazarlo con un izquierdista que se ha comprometido a revisar los contratos petroleros. Y tampoco hay escasez de competencia para los dólares de la industria, con grandes descubrimientos en Brasil y Guyana que ya atraen grandes planes.



La subasta del 31 de enero es para licencias de 35 a 50 años para explorar y desarrollar 29 bloques de aguas profundas que abarcan aproximadamente 70 mil kilómetros cuadrados en áreas como las cuencas del golfo Salina y Perdido. Se estima que las aguas profundas de México albergan 28 mil millones de barriles de reservas prospectivas, según datos del regulador petróleo del país.



La estrategia de ofrecer bloques "muy baratos" que no requieren una gran inversión inicial probablemente funcione, según Horacio Cuenca, analista de Wood Mackenzie Ltd. en Rio de Janeiro.



"Ahora hay más competencia que cuando México tuvo su primera subasta de aguas profundas a fines de 2016", dijo David Enríquez, socio en ciudad de México del consultor de energía Goodrich Riquelme & Asociados AC. "Creo que el gobierno lo reconoció y reaccionó positivamente reduciendo los precios para ofrecer opciones atractivas".



TASA DE ÉXITO



Aldo Flores, subsecretario de hidrocarburos de la Secretaría de Energía de México, dijo el 25 de enero que la ronda de ofertas se considerará un éxito si el 25 por ciento, o siete de los bloques, se subastan. Si bien ya no es la única compañía autorizada para producir en el país, la estatal Petróleos Mexicanos es el oferente más involucrado de las 21 compañías que participan en la subasta.



Pemex calificó para pujar solo y como socio en seis grupos, incluidos tres con Chevron, uno con Shell, otro con la china Cnooc y uno con Noble Energy. Una unidad de Petroliam Nasional Bhd de Malasia es la segunda más activatambién califica como licitador individual y como miembro de cinco grupos de licitación.



Pemex, cuya producción de crudo ha caído cada año desde 2004 y con casi 100 mil millones de dólares en deuda financiera acumulada, ha fijado sus esperanzas de cambio en los socios de aguas profundas. Hasta el momento, sus planes no se han concretado. Dos de sus cinco intentos desde 2016 para atraer a otros productores a sus proyectos han fallado.



"Lo que el mercado le está diciendo a Pemex es: estamos interesados ​​en asociarnos con usted, pero bajo las reglas del mercado, no bajo las reglas que usted defina", dijo Enríquez de Goodrich.



En la primera subasta de petróleo en aguas profundas de México, celebrada en diciembre de 2016, Pemex formó una empresa conjunta con BHP Billiton para desarrollar el campo Trion y obtuvo los derechos para desarrollar otra área en la cuenca Perdido con Chevron y la japonesa Inpex Corp. Chevron, Pemex e Inpex nuevamente calificaron para presentar una oferta conjunta esta semana.