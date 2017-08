México, referente internacional en bonos catástrofe: Banco Mundial

México es un referente internacional en el uso de instrumentos financieros para coberturas de catástrofes a través de los mercados de capitales, con una trayectoria que otorga confianza al inversionista y atrae su interés, señaló Rebeca Godoy, Oficial Senior en Mercado de Capitales del Banco Mundial.



Para la pasada emisión de bonos catastróficos que hizo el Banco Mundial para protegerse ante sismos o huracanes por los siguientes tres años, el gobierno mexicano preveía una emisión de 290 millones de dólares en los mercados de capitales y ante el interés de los inversionistas superó la meta al llegar a 360 millones de dólares.



En entrevista telefónica desde Washington, explicó que fueron 37 inversionistas los que participaron favoreciendo el precio.



“La emisión tuvo un impacto muy positivo entre los inversionistas y además de lograr superar el monto planeado, se obtuvieron importantes ahorros en costos con cupones muy bajos. Por un lado hay confianza en un emisor como México con una trayectoria de 10 años en el manejo de este tipo de instrumentos y por otro lado, el tener como socio al Banco Mundial”, dijo.



México ha sido pionero en este mercado y se ha convertido en un referente. “Podemos decir que México está en el último paso de lo que el mercado de capitales te permite hacer en este tema de cobertura de catástrofes, el último instrumento que no ha probado es el de los swaps pero no ha sido necesario”, dijo.



Explicó que no son bonos calificados con Triple A porque el riesgo es de una pérdida estimada por terremotos o catástrofes. En caso de activarse, el gobierno recibe los recursos de manera inmediata y paga los cupones que vienen siendo como el deducible de una prima de seguros.



Los bonos están definidos por parámetros porque el inversionista puede perder su capital, de forma total o parcial, o bien si no se activan, recuperar su inversión.



“Los inversionistas institucionales son los que participan en estas emisiones en gran medida como una forma de diversificar portafolios ya que se encuentran totalmente ajenos a ciclos económicos o de los mercados”.



Comentó que uno de estos bonos catástrofe ya se activó en México en 2015 cuando el territorio nacional sufrió el paso del Huracán Patricia con categoría 4 y el inversionista perdió el 50 por ciento de su capital.