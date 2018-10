México no quiere ver una OMC debilitada: Seade

Jesús Seade, el negociador del Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (USMCA sus siglas en inglés) del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, dijo que frente a la tensión que hay entre la administración de Donald Trump y la Organización Mundial de Comercio (OMC), México respeta los compromisos adquiridos en la organización, y no existe interés en ver una OMC debilitada.

El exdirector adjunto de la OMC, expuso en entrevista con El Financiero, que “Estados Unidos ha tenido problemas muy serios con la OMC y la forma que ha elegido para corregirlos es básicamente bloquear el reemplazo de los miembros del cuerpo de apelación que se han ido retirando”. Agregó que se trata de un elemento central, ya que sin un cuerpo de apelación “todo entra en crisis”.

Seade Kuri explicó que son siete los miembros de la organización y que cada panel necesita como mínimo a tres de esos siete integrantes. De acuerdo a información del organismo, a finales de septiembre se retiró Baboo Chekitan de Mauricio por lo que quedan sólo tres personas.

No obstante, expuso que afortunadamente, la Unión Europea está tratando de incorporar propuestas para negociar con Estados Unidos en algunos de los temas que no le gustan. “Espero que México entre en la negociación a apoyar alguna solución para que la OMC no siga cayendo en una crisis más profunda, porque de aquí a seis u ocho meses ya sería casi el final”.

La semana pasada el gobierno canadiense presentó un plan para fortalecer a la OMC y protegerla de los ataques de Trump.

La propuesta busca forjar una alianza de países con ideas afines para “restablecer la confianza en el sistema multilateral de comercio y desalentar medidas y contramedidas proteccionistas”.

Seade en el próximo gobierno

Respecto al cargo que ocuparía en el próximo gobierno de López Obrador, Seade Kuri señaló que aún no hay una posición definida.

“Se está evaluando, pero estoy encantado de participar en el proyecto de la Cuarta Transformación de AMLO”, indicó. “Él sabe que cuenta conmigo”.