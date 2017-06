México, más fuerte que hace cinco años: OCDE

México enfrenta aún muchos retos pero está más fuerte que hace cinco años y las expectativas sobre las reformas estructurales siguen vigentes, señaló Álvaro Pereira, director del Departamento de Economía Estudios de Países en la OCDE desde París.



En una conferencia web para detallar las Perspectivas Económicas de la OCDE sobre América Latina, el especialista reconoció el papel de México como ejemplo de “cómo se pueden lograr consensos para hacer reformas importantes”, dijo este miércoles.



“Si no se han reflejado en el crecimiento del PIB es porque llevan tiempo para que se consoliden y entendemos que la previsión de que aumentará el crecimiento en los próximos años sigue vigente. La economía está mucho más resistente ahora que hace cinco años, si no fuera por esas reformas la economía estaría en peores condiciones”, señaló.



En su informe de junio sobre las Perspectivas Económicas para México, la OCDE redujo sus pronósticos sobre el crecimiento económico de México a 1.9 por ciento en 2017, desde un estimado en noviembre pasado de 2.3 por ciento y para 2018 bajó sus proyecciones 0.4 puntos a 2 por ciento, debido al peso de los riesgos externos sobre el desempeño de la economía.



Durante la conferencia transmitida desde París, el directivo de la OCDE advirtió que es muy temprano para predecir lo que sucederá en la renegociación del TLCAN, pero confió en que “las renegociaciones van a aumentar el comercio en la región y no a disminuirlo”, dijo.



En el mismo sentido, la organización consideró que a nivel global el clima es más positivo con la recuperación en la demanda por parte de China y de Estados Unidos; pero reiteró la importancia de que las alianzas comerciales aumenten, "que América Latina comercialice más entre la región para reducir su dependencia de otras regiones del mundo”, apuntó.



Dijo que el desempeño de la economía estadounidense se espera favorable para beneficiar principalmente a México y a otros países de Centroamérica. La OCDE estima que la economía de Estados Unidos crezca 2.1 en 2017 y de 2.4 en 2018.

RECETA CONTRA LA PÉRDIDA DE COMPETITIVIDAD



Ante la pérdida de competitividad del país, el especialista expuso que aún hay áreas de oportunidad para mejorar en México el clima de negocios e identificó a la informalidad y seguridad como factores fundamentales.



“La informalidad en México, que ha disminuido pero aún es muy alta, del 57 por ciento, tiene un impacto brutal sobre la competitividad de la economía y la seguridad, es importante combatir corrupción y aumentar la seguridad en todos los estados del país”, advirtió.



Pereyra enumeró también otras áreas de oportunidad, aspectos como la reestructuración financiera empresarial, disminuir barreras al emprendimiento y a la innovación.



Sobre infraestructura, reconoció que el país ha perdido mucho y existe desigualdad en la brecha entre las regiones.



En materia de penetración financiera reconoció que prevalece la falta de crédito “esta falta en parte tiene que ver con la informalidad pero otra tiene que ver con el desarrollo del sistema crediticio, ahí tienen que aumentar fuentes de financiamiento a Pymes y acceso a crédito a personas”, dijo.



Al señalar que las reformas “deben ser un estado de espíritu” y que hay más reformas que se pueden hacer dentro de las ya concretadas, el director del organismo internacional consideró que México aún enfrenta muchos retos.



“Son muchos retos pero estoy seguro México lo va a lograr. Si hace años logró juntar a tres partidos políticos muy distintos para hacer un pacto histórico con un impacto trascendental, ahora es el momento para generar una ola de reformas que mejoren el desempeño de México en estas áreas”.



Al respecto, Sonia Araujo, economista senior para México de la OCDE señaló la necesidad de que en México se implementen tres reformas en el área de mejora de la eficiencia del sistema judicial, para reducir las barreras al comercio de servicios para poder integrarse a las cadenas de comercio global e invertir más en educación, que llegue a todos y de mayor calidad.



“La integración de la economía mexicana no es homogénea en todas las regiones del país y es importante pensar cómo alargar la contribución de otras regiones del país para aumentar la productividad”, señaló.



Sobre la política monetaria del Banco de México con el alza de sus tasas de interés, la economista advirtió que se espera un efecto en las condiciones crediticias al desacelerar su crecimiento pero confió en que la fortaleza del empleo y de las remesas minimicen su impacto sobre el consumo.



