México, firme en las reglas de origen en TLCAN 2.0

El equipo negociador, la industria automotriz y los productores agropecuarios mexicanos trabajan con sus contrapartes en el tema de reglas de origen y estacionalidad, a pesar del rechazo que mantiene México sobre las iniciativas propuestas al respecto en el TLCAN por EU, dijo el coordinador del Cuarto de Junto, Moisés Kalach.



“Se está trabajando el tema de las reglas de origen automotriz, y cuando digo que se está trabajando, no me refiero a que se está haciendo una contrapropuesta ni mucho menos. Se está trabajando para entender el modelo económico, de dónde viene la propuesta de Estados Unidos, en dónde están sus fundamentos", dijo.



"El equipo mexicano y el sector mexicano automotriz sigue diciendo que no a la propuesta”, afirmó Kalach, quien es parte del equipo mexicano que trabaja en la ronda internacional del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) en Washington, en entrevista con El Financiero.



El coordinador del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales dijo que los sectores automotrices de los países han sostenido reuniones para analizar cuestiones técnicas.



Por el lado del tema de la estacionalidad, en donde Estados Unidos planteó una iniciativa en las negociaciones que propone que, en el periodo de cosecha de ciertos alimentos en territorio estadounidense sus vecinos no puedan exportar los mismos productos, Kalach mencionó que el sector agropecuario mexicano tiene muy clara su respuesta a esa propuesta.



“Lo que hemos dicho es que es una propuesta que simplemente no es aceptable para nuestro país, y el sector agropecuario de nuestro país ha sido muy claro en eso. Lo que estamos haciendo es explicando por qué ese tipo de propuestas lastiman a las compañías americanas y a la inversión americana de Estados Unidos en México. Estamos compartiendo información para que tengan mucha más claridad en los datos”, comentó el empresario.



De acuerdo con Kalach, los avances de la ronda intersesional del TLCAN, que concluyó este viernes en Washington, se han presentado en temas como telecomunicaciones, mejora regulatoria, competencia, avances importantes en medidas sanitarias y fitosanitarias, empresas del estado, entre otras.



El jefe de negociaciones técnicas, Kenneth Smith, aseguró una vez concluida la ronda que, a pesar de que no se trataron temas “álgidos” en esta ronda, para avanzar en dichos temas EU tendría que atender las necesidades nacionales enfocadas en la facilitación comercial



“Avanzamos en la discusión técnica en digital, telecoms, facilitación comercial, empresas del estado y anticorrupción, entre otros”, tuiteó Smith.

Reforma fiscal



Otro de los puntos que podrían influenciar al contexto de las negociaciones es la reforma fiscal en Estados Unidos, comentó Kalach.



“Abre una ventana política para que eso sea un triunfo para el presidente (Donald Trump) y la Casa Blanca, y por lo tanto creemos que puede haber una oportunidad claro, con el riesgo que conlleva, creemos que pueda haber una posibilidad que muchos más aliados que hemos venido trabajando en el último año sean mucho más vocales, más activos en el tema de la protección del TLCAN”, agregó.



Mencionó que el equipo mexicano está “redoblando esfuerzos” en la campaña de cabildeo de la mano de cinco estados agrícolas y cinco estados manufactureros.



En este momento, “estamos en una reunión trabajando con la coalición del sector privado americano haciendo el plan conjunto para seguir avanzando en estos temas”.



El Cuarto de Junto tuvo aproximadamente 170 personas trabajando durante los días de negociaciones intersesionales en Washington que iniciaron el 9 de diciembre y concluyeron este viernes.