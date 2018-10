México evita entrada de 5 millones de toneladas de acero con dumping

A raíz de 36 investigaciones emprendidas en el actual sexenio contra productos siderúrgicos, se impidió la entrada de 5 millones de toneladas de acero que presentaban precios del “40 por ciento” del valor estimado en el mercado, informó el subsecretario de Industria y Comercio, Rogelio Garza.

“Hemos arrancado 36 investigaciones contra productos de acero, el sexenio pasado solamente fueron seis, (y) a través de los avisos generales de importación, que es un anuncio que nos dan previo a lo que viene en camino, logramos detener 5 millones de toneladas que venían con precios ridículamente bajos, producto de subsidios o de un comercio desleal. Este tipo de medidas son las que estamos aplicando y con las que hemos logrado que bajen las importaciones de terceros países más de 46 por ciento”, dijo Garza en el marco del 6º Congreso de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (Canacero).

El funcionario de la Secretaría de Economía expuso que dentro de los metales a los que se le restringieron la entrada a tierras nacionales estaban alambrón, lámina rolada, entre otros, "con un valor de un poco más de 5 millones de toneladas, la producción de México es 20 millones de toneladas”, agregó.

De acuerdo con Garza, los productos siderúrgicos que presentaban estas prácticas desleales provenían principalmente de países asiáticos como China y Vietnam.

Asimismo, comentó que actualmente hay cuatro investigaciones que aún están en curso y que, algunas de ellas, tendrán que ser continuadas por el Gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.

“Tenemos cuatro (investigaciones) en curso, no puedo comentar porque como son investigaciones… algunas (investigaciones) sí (concluirán en este gobierno) y algunas no, los procedimientos de dumping son largos, son procedimientos de cuatro o cinco meses de investigación, entonces las que arrancamos hace poco no van a estar en este sexenio pero van a estar ya encaminadas y listas para que las puedan aplicar cuando sea”, expuso.