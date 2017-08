México es mucho más que su relación con países de Norteamérica: Meade

El país "es mucho más que su relación con Norteamérica", porque tiene acceso a mercados más grandes, por sus riquezas naturales de las más vastas del mundo y por las oportunidades que representa hacia el futuro, aseguró el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.



Luego de destacar los retos hacia el cierre de la actual administración, el funcionario afirmó que la competitividad de la región norteamericana no se puede entender sin la participación de México, pero además tiene amplias oportunidades con otras regiones del mundo.



"México es mucho más que su relación con Norteamérica, es una relación importante, fundamental, lo es para México y lo es para Norteamérica; no se entiende la competitividad en el mundo de la región norteamericana si México no es parte de ella, aportamos a Norteamérica demografía y geografía", dijo.



A ello se suma que el país tiene una nueva matriz energética con Centroamérica, lo que representa una gran oportunidad de desarrollo, además se asume como un país latinoamericano, donde la Alianza del Pacífico toma relevancia, a lo que se añade su pertenencia cultural y económica con Europa, entre otros.



El funcionario federal afirmó que hacia el cierre de la presente administración se tienen diversos retos como impulsar el crecimiento de largo plazo, que se lograrán con la implementación de las reformas estructurales; también se deben seguir consolidando las finanzas públicas, por medio de dar certeza sobre la política fiscal y monetaria responsable y coherente.



Otro reto es redefinir y fortalecer las relaciones internacionales de México, al afianzar las múltiples pertenencias de los mexicanos y la vocación de seguir siendo un país abierto al mundo.



Meade Kuribreña hizo ver la necesidad de fortalecer el Estado de derecho, pero destacó la voluntad de hacerlo desde el lado hacendario con transparencia presupuestaria.



Ante el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el titular de Hacienda destacó el buen desempeño de la economía mexicana ante el entorno adverso.