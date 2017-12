México debe prepararse ante reforma fiscal de EU para evitar hoyo fiscal

ME Reforma fiscal y México. (Especial)

La reforma fiscal de Estados Unidos obliga a que México analice las acciones a seguir tanto en el corto y largo plazo, una vez que se conozcan los cambios que se aprobaran en materia de reducción de impuestos empresariales en el vecino país, afirmó Adriana Berrocal, presidenta del IMEF.



Dado que el próximo año son elecciones federales, la propuesta de que se realicen cambios para reducir el Impuesto Sobre la Renta de un 30 a 21 por ciento e implementar un IVA generalizado en alimentos y medicinas con una canasta básica es poco viable se realice.



Se debe avanzar en otras opciones competitivas para el país, como son el combate a la corrupción, impunidad y fortalecimiento del estado de derecho, ya que eso permitiría que los inversionistas opten por nuestro país para invertir, al ver una reducción del riesgo y ventajas de obtener mejores rendimientos por mano de obra barata, y no sólo vean la ventaja fiscal que dará Estados Unidos.



Empresas que operan en México podrían seguir el ejemplo de Cataluña y cambiar en cuestión de horas su residencia fiscal y con ello, dejar de tributar en nuestro país para aprovechar la reducción del impuesto corporativo que se prevé aplique Estados Unidos próximamente, advirtió el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).



Gabriel Casillas, presidente del Comité de Estudios Económicos del IMEF, reconoció que les preocupa este cambio fiscal que se dará en Estados Unidos, por lo que podría generar y recordó que en el caso del conflicto en Cataluña, sólo fueron tres mil empresas que decidieron cambiar su residencia fiscal a otra zona, y si bien hoy las empresas extranjeras que operan en México no han mostrado su interés en mudar su residencial fiscal, “se tiene que reaccionar, para que no se haga un agujero fiscal en México”.