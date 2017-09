México cuenta con reformas 'empotradas' hacia 2018: Meade

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, dijo este lunes que frente a la incertidumbre que probablemente traerán las elecciones de 2018, México tiene reformas estructurales "empotradas" en la economía y validadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



"Las reformas hoy no solamente están reflejadas y no sólo han sido revisadas en su constitucionalidad por la Corte sino que están ya empotradas en nuestras realidad económica y, por lo tanto, tienen alguien más que las defienda distinto de sólo el marco legal y eso debiera ayudarnos a dar un marco de certeza frente a las incertidumbres propias del contexto electoral", afirmó.



Durante su participación en el Foro Expansión, el funcionario admitió que las elecciones traen consigo incertidumbre y frente a ella, el Gobierno procurará dar mejores elementos de certeza, uno de ellos es el Paquete Económico 2018.



"El Paquete Económico ayuda y es donde nos anclamos en lo que dijimos que íbamos a hacer, en donde tendremos nuestro menor nivel de endeudamiento en el año que hemos tenido desde 2013 y entregaremos una trayectoria de deuda decreciente", expuso.



Meade explicó que un buen manejo macroeconómico, una política monetaria autónoma y un mejor entorno de negocios al amparo de las reformas servirán para mandar señales no sólo de corto plazo sino de largo plazo que alentarán a quien piensa que México es un entorno para invertir y un país al que apostar más allá del espacio y la incertidumbre electoral.



El titular de Hacienda apuntó que el gasto público para 2018 tiene aspectos rígidos y, a pesar de ello, se ponderará el gasto en seguridad pública, Gobernación y al Instituto Nacional Electoral (INE) por las elecciones de 2018.



Detalló que para el próximo año se proyecta un gasto neto total por 5.2 billones de pesos, de los cuales 1.5 billones va a transferencias a estados en participaciones y aportaciones, 1.3 billones son costo financiero y pensiones, 1 billón de pesos para IMSS, ISSSTE, CFE y Pemex, por lo que al gobierno le queda poco más de 1 billón de pesos para maniobrar.



"Inevitablemente hay un acento en todo el andamiaje de instituciones autónomas involucradas en proceso electoral pero diría que el mayor acento no está en el gasto sino en la congruencia de la política pública que nos permita que la administración la entreguemos con finanzas públicas sanas y una trayectoria hacia adelante", expuso.