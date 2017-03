Termina convención de los banqueros con nuevo presidente de la ABM

Pese a la incertidumbre, México y el sistema bancario tienen un rumbo definido de crecimiento en el largo plazo, afirmó Marcos Martínez, presidente entrante de la Asociación de Bancos de México (ABM).



En su mensaje al tomar posesión como presidente de la ABM por el periodo 2017-2018, aseguró que trabajará en coordinación con las autoridades no sólo para prevenir el lavado de dinero y seguir fortaleciendo la solidez de las instituciones, sino también para proteger a sus clientes de robo de identidad y fraudes.



“Es cierto que aún hay ciertos pendientes para acelerar la inclusión, pero se ha avanzado y pese a los problemas internacionales e internos, la cartera vencida del sistema es de 2.1 por ciento, la menor en diez años”, señaló Martínez.

La actual coyuntura, con sus complicaciones, impide pensar en largo plazo, pero no hay que olvidar hacer a un lado lo inmediato y ver hacia el largo plazo, pidió el nuevo presidente de los banqueros que fue electo por primera vez con voto secreto, siendo la segunda ocasión en que asume la presidencia del organismo, que ya dirigió de 2005 a 2007.



“En doce meses hemos visto cambios en el mundo a los que no podemos ser ajenos, la coyuntura económica es compleja y diversos eventos del exterior han tenido efecto importante en la moneda, y diversos factores sugieren que seguirá la volatilidad y las tasas de interés, las cuales de estar en niveles excepcionalmente bajos, están subiendo, y lo están haciendo a una velocidad que no esperábamos”, indicó.



En el mismo sentido, destacó que las transformaciones políticas y sociales en Estados Unidos y Reino Unido amenazan al mundo, pero la economía mexicana resiste, debido a la fortaleza del marco macroeconómico, la consolidación fiscal y las medidas adoptadas, que han hecho que se tenga rumbo en medio de la incertidumbre.



Marcos Martínez recibió el mazo de mando para ejercer la función de presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) de parte de Luis Robles, presidente saliente.

1 EL PAÍS ESTÁ MEJOR PREPARADO: SHCP

La ceremonia de clausura fue presidida por la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, quien pidió que no fuera la excepción el que esté una mujer formando parte del mensaje de inauguración o clausura de este importante sector económico del país.



La funcionaria destacó que la actual incertidumbre, que se ha traducido en una elevada volatilidad, tomó a México más preparado, con instituciones más fuertes y políticas económicas más efectivas, así como un mercado interno más robusto que mitigó el impacto negativo de la contracción industrial en Estados Unidos.



“Esta coyuntura es única, por los retos que ha presentado y es única porque nos encontró más fuertes y mejor preparados”, dijo.



