México comenzará a explotar gas shale a partir de diciembre

México tiene extensos recursos en gas shale pero no los ha podido extraer porque no estaba listo el marco regulatorio. (Especial)

Puebla.- México está listo para explotar recursos de gas shale y lo hará este diciembre, anunció el Secretario de Energía, Pedro Joaquin Coldwell al inaugurar el Congreso Mexicano del Petróleo 2017.



Este tipo de recursos que se refieren a una tecnología que fractura las piedras con agua y arena a presión es la razón de una revolución en Estados Unidos que llevó a que se cayera el precio del petróleo de 100 dólares hasta 25 durante el 2015 y principios de 2016.



México tiene extensos recursos en esta materia pero no los ha podido extraer porque no estaba listo el marco regulatorio que incluye limitar el uso de agua y prevenir daños al medio ambiente.





"La estabilización del precio internacional del petróleo, la regulación que aprobaron órganos internacionales del sector hidrocarburos junto con la Conagua hacen posible que ahora sí podamos ofertar estos recursos donde México tiene reservas no aprovechadas de gas", dijo Coldwell.



Estos recursos estarán terrestres no convencionales serán parte de la ronda 2.4 de México que será anunciada a más tardar en julio y celebrada en diciembre.



En su discurso ante más de 6 mil 600 asistentas al Congreso de 15 países distintos anunció también que el país iniciará el almacenamiento de gas en cavernas, esto es en campos petroleros abandonados.



Este tipo de almacenamiento se hace en otros países por razones estratégicas, pero no se había hecho en México, razón por la que en 2013 se dieron alertas criticas por falta de gas.