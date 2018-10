Metlife tiene que cumplirle a los burócratas, advierte Condusef

El pago del seguro de separación individualizado que solicitaron los trabajadores del Senado a la aseguradora MetLife, después que la actual legislatura anunciara que no aportará más a este esquema, es el primer capítulo de un problema que puede crecer en los próximos meses, pues la compañía deberá ser capaz de cumplir con la demanda de recursos de los empleados.

Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dijo que hasta ahora los burócratas que se han retirado han recibido sin problema el ahorro que efectuaron durante su trabajo en las dependencias federales, pero que los que siguen laborando y ya no aportarán, como en el caso del Senado, verían las condiciones del contrato modificadas, por lo que tendrían que retirar lo que hasta ahora tienen ahorrado.

Los trabajadores que no fueron despedidos o que no han renunciado han solicitado que se les regrese el dinero de su ahorro, lo cual no ha sido aceptado por la aseguradora.

Di Costanzo recordó que las reservas técnicas de MetLife podrían afectarse. “Las reservas técnicas totales son de más de 104 mil millones de pesos, estimamos que el ahorro de los trabajadores del poder legislativo, gobierno federal y demás organismos es cercano a 75 mil millones de pesos, es decir, de 70 a 75 por ciento de las reservas técnicas”.