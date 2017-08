Mercado ya entendió que no se negocia en redes sociales: Guajardo

La economía mexicana ya supo cómo resistir los embates de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo, quien sin decir nombres hizo referencia a la costumbre del mandatario de salir en Twitter a criticar el TLCAN.



“La economía mexicana afortunadamente ha entendido que una negociación no se resuelve en 142 caracteres”, dijo Guajardo durante su participación en la reunión plenaria de los senadores priistas.



“Una negociación no se hace a través de redes sociales, y eso es fundamental y afortunadamente el mercado lo ha entendido, porque estamos en una disposición muy distinta de la que estuvimos al inicio del año”, agregó el funcionario.



Sus palabras llegan luego de que en los últimos días el presidente Trump criticó públicamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) tanto en Twitter como en eventos públicos.



Y a diferencia de ocasiones anteriores, los mercados reaccionaron mucho más cautos pues si bien el peso perdió valor frente al dólar, la brecha que entre ambas divisas fue menor.



Además, el funcionario, dejó ver a los senadores de su partido que los necesitará en caso de que las negociaciones, que este viernes iniciarán la segunda ronda, no terminen en buen puerto y el TLCAN ya no funcione.



En este sentido, explicó que será necesario mantener reglas para que la confianza del inversionista permanezca ya que el TLCAN determina la posibilidad que un inversionista que se siente afectado por un estado, pueda llevar al estado a un panel arbitral para resarcir sus derechos.



“México pudiera sustituir esa certidumbre jurídica para la inversión a través de legislaciones emitidas por ustedes, por establecerla para que inversionistas de donde sean se sientan garantizados por la legislación nacional permitiéndole la libertad de defender sus derechos fundamentales”, dijo Guajardo.