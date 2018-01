Mejores empleos para jóvenes reditúan en la economía: Lagarde

Los jóvenes son el motor de una economía en un futuro cercano por lo que requieren apoyo en sus primeros empleos, con salarios justos, menores cargas tributarias, y seguridad social, ya que esto reditúa para el crecimiento sostenido de un país, señaló Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).



“Menores ingresos significan más pobreza y esto se generaliza no sólo por el desempleo sino por el subempleo, aquellas ocupaciones temporales que no dan estabilidad financiera a los jóvenes”, dijo en su conferencia ‘Resolviendo la diferencia económica generacional’, presentada en Davos, Suiza este miércoles.



La directora gerente del organismo internacional expuso que el ingreso de los jóvenes de 18 a 24 años los hace el grupo más vulnerable ante posibles choques financieros, por lo que los gobiernos deben hacer políticas que estimulen el empleo con salarios justos y mejores condiciones laborales.



Su exposición fue en referencia al estudio que el FMI lanzó sobre la Unión Europea sobre el impacto del desempleo y las consecuencias de largo plazo de la inadecuada protección social entre los jóvenes en el que se muestra que mientras el ingreso de los mayores de 65 años ha crecido 10 por ciento a partir de la crisis de 2007, el de los jóvenes se contrajo y además, todavía uno de cada cinco jóvenes en Europa continúa buscando empleo.



“Ciertamente Europa no es la única región en donde los jóvenes enfrentan viento en contra. En el FMI nos enfocamos en esa región porque teníamos los datos disponibles, pero son muchos los países con esta problemática”, explicó Lagarde.



Luego de señalar que en América Latina hay un alto porcentaje de población joven, dijo tener la esperanza “de que muchos países ya están tomando conciencia del problema y algunos están desarrollando programas específicos en Brasil y México”, señaló.



Recomendó a los gobiernos que implementen políticas para crear empleos e incentivar el trabajo juvenil; que les reduzcan las contribuciones de seguridad social e impuestos en los trabajadores de bajos salarios.



“Construir una economía que trabaje para los jóvenes crea cimientos más fuertes para cualquiera. Los jóvenes con sus carreras productivas pueden contribuir a ahorros sociales netos. Reducir la desigualdad entre generaciones es ir de la mano en crear un crecimiento sostenido y reconstruir la confianza entre la sociedad”, explicó.