Cuidado con el SAT si no tienen terminal bancaria

Si eres médico, dentista, psicólogo o nutriólogo, prepárate porque el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará una fiscalización a este sector de prestadores de servicios para revisar que cuenten con una terminal bancaria para aceptar pagos al momento a través de tarjetas de crédito o débito, y emitir la factura correspondiente.

El proceso de fiscalización se realizará porque en muchos casos el médico o algunos de los prestadores de servicios mencionados quieren que se les pague al momento, pero, al no contar con la terminal bancaria, no hay un registro del SAT de esa operación y el paciente no obtendrá su factura para deducir ese servicio.

Leopoldo Carrillo, administrador general de Auditoría Fiscal Federal del SAT, señaló que, si bien hay otras formas de pago de las consultas médicas o de otros servicios, como la transferencia electrónica y cheque, desde finales del 2017 los médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogo deben tener una terminal punto de venta.

Durante la presentación de la Declaración Anual 2017, Carrillo indicó que se trabaja en la actualización de los padrones de profesionales de esas áreas a fin de revisar el número de prestadores de servicios que ya tienen la terminal bancaria o terminal punto de venta.

"Vamos a mandar un comunicado a los que no cuenten con la terminal y posteriormente haremos una revisión, una fiscalización para ver quién si la está utilizando y quién sí está emitiendo los comprobantes y está llevando a cabo el cobro por esa vía", afirmó el administrador general Auditoría Fiscal Federal del SAT.

Sobre la actualización del padrón de médicos y de personas autorizadas para dar esos servicios, Carrillo mencionó que se van tomar criterios básicos como que tengan cédula, ya que hay quienes refieren ser médicos pero no tienen ese documento oficial.

Carrillo agregó que, respecto a la actualización del padrón, se trabajará en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para saber el número de terminales bancarias expedidas y quién las solicitó, ya que "muchas veces las terminales están a nombre de una clínica, hospital u otro lugar donde prestan los servicios".

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló que médicos, dentistas, psicólogos y nutriólogos cuenten con terminal bancaria para aceptar pagos a través de tarjetas de crédito o débito; sin embargo, las tarjetas son solo una forma de pago de las que están establecidas en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, las otras son transferencia y cheque.

El problema de estas formas de pago -insistió Carrillo- es que es "muy común" que, cuando una persona va a una cita con esos prestadores de servicios, no tienen terminal punto de venta para cobrar en ese momento, por lo que se hace necesario tenerla para emitir la factura y pueda ser deducible para la persona física en ese momento.