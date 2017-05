Meade pide cautela en tipo de cambio

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, consideró que la evolución del tipo de cambio es favorable, pero se debe tener cautela, porque persiste la volatilidad en los mercados.



Analistas afirmaron a El Financiero que en el corto plazo el dólar puede cotizarse por debajo de los 18 pesos.



"Nosotros sentimos que en general la evolución del tipo de cambio es favorable y positiva, pero también sentimos que siguen habiendo condiciones de volatilidad que nos obligan a ser cautos, a ser cuidadosos y a ser responsables", aseguró Meade en entrevista este lunes después de inaugurar el Global Infrastructure Hub Conference 2017.



El titular de Hacienda dijo que, en general, a la dependencia no le toca hacer pronósticos del tipo de cambio, no obstante, en el Gobierno federal sostienen que los fundamentales de la economía son buenos en el entorno actual en el que hay episodios de volatilidad.



Sobre la recompra de valores gubernamentales por 40 mil millones de pesos la semana pasada, utilizando para ello parte del 70 por ciento del remanente de operación del Banco de México, dijo que ésta ayudará al Gobierno federal a lograr su plan de consolidación fiscal.



"Fue el primer uso ya de los remanentes en la estrategia que nos mandata la Ley de 40 mil millones de pesos de recompra de deuda y que nos permite ir cumpliendo, como la Ley señala en el que 70 por ciento del remanente que se utilice sea para reducir nuestro calendario de deuda, sea para adquirir deuda en el mercado, ésta fue una primera recompra y nos ayuda a nuestros objetivos de mediano y largo plazo de consolidación fiscal que tenemos", afirmó.



En el seguimiento al tema del combate al robo de combustibles, Meade comentó que todos los lunes sesiona la comisión encargada de revisar la problemática y, aunque no hay un plazo definido para dar resultados, estimó que con base en la experiencia de otros países, México podría tener avances al respecto en los próximos 1 a 3 años.



Además, fue consultado sobre la integración del Comité Cambiario Mexicano que permitirá la aplicación nacional de los códigos globales de conducta de los mercados cambiarios.



Apuntó que el Banco de Pagos Internacionales recomienda para México y todos los países que tengan estos códigos de ética, y el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha sugerido que se tengan tanto para el mercado cambiario como para el mercado de deuda.



