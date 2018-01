Mayor producción petrolera, hasta la próxima década: Sener

México tendrá una mayor producción de petróleo hasta la primera mitad de la próxima década, dijo este martes el subsecretario de Hidrocarburos, Aldo Flores.



El funcionario dijo en el marco del Energy Mexico 2018, en la Ciudad de México, que el país produjo en promedio 1.948 millones de barriles de petróleo crudo al día en 2017, lo que representó el décimo tercer año consecutivo con descensos en la producción desde el máximo de 2004 de 3.382 millones.



“La producción se pronostica se quedará en niveles que está, hasta el grado en que seamos capaces de incorporar más participantes del sector”, dijo.



En el mismo panel, el jefe de Investigación de Materias Primas de Citi, Ed Morse, señaló que espera que México tenga pronto un “gran aumento” en la producción petrolera, gracias a la producción petrolera.



Morse agregó que los precios del petróleo siguen siendo impredecibles, a pesar de que actualmente se encuentran en máximos de tres años.



México licitará más de 200 bloques petroleros este año



Flores Quiroga señaló que en lo que resta del año vendría una ronda petrolera más, adicional a la ronda 2.4, que se llevará a cabo el miércoles, y la 3.2 de junio, con lo que se superarán los 200 bloques licitados este año.



“Después de la ronda de mañana (2.4), vendrán otras dos de más de 200 bloques, ya hay una atención entusiasta, conjunto de competidores ya listos y nos habla de la institucionalidad de los procesos licitatorios de México”, comentó.



El funcionario aseguró que México quiere precios estables de los energéticos, sin embargo, explicó que “la estabilidad significa que los precios nos den una demanda y producción sostenidas durante un periodo extendido”.



Reservas en shale serían del tamaño de dos Cantarell: Coldwell



Pedro Joaquín Coldwell, titular de la Sener, aseguró que las reservas de petróleo y gas que México tiene en campos no convencionales, conocidos como shale, podrían equivaler a dos megayacimientos como Cantarell, que llegó a ser el segundo más grande del mundo en la década de los 80.



“Hay expertos que estiman que las reservas de petróleo y gas no convencional podrían ser de hasta dos yacimientos como Cantarell”, comentó.



Aseguró que uno de los principales pendientes del sector energético es la explotación de campos no convencionales, pese a la apertura prácticamente total de la cadena de hidrocarburos a la inversión privada durante este Gobierno.



“Es una asignatura pendiente, hay sectores en la población, que por sus efectos sobre el entorno natural (lo rechazan), y ya hay el desarrollo de muy buenas prácticas que nos ayudan a proteger el medio ambiente, pero buena parte de nuestras reservas en gas y petróleo están en no convencionales”, comentó.



Con información de Atzayaelh Torres