Más gasto en seguridad no bajará violencia, señalan

El gobierno federal tendrá en 2018 un presupuesto récord en el rubro de seguridad para revertir la ola de violencia reflejada en el repunte de homicidios dolosos del penúltimo año del sexenio, sin embargo expertos cuestionaron que las dependencias encargadas no tengan una estrategia diferente que justifique el incremento.



En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría General de la República (PGR) tendrán recursos conjuntos de 128 mil 571 millones de pesos, un aumento nominal de 15 por ciento respecto del aprobado en 2017.



De 2012 a 2015 el gasto en seguridad tuvo tasas de crecimiento nominal de 10 por ciento.



Juan Francisco Torres, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia, dijo que los recursos que tendrán Sedena, Marina y PGR no se justifican pues éstas no anunciaron una nueva estrategia para combatir la delincuencia y se reporta poca eficiencia en el uso de los recursos.



Por otra parte, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, dijo que no sólo es importante gastar recursos sino saber en qué se va a gastar, sin embargo añadió que en el sexenio se ha carecido de rendición de cuentas en el destino de los recursos.



En el programa estratégico de la Sedena, la diferencia respecto a 2017 es que para este año se contará con un Centro de Operaciones del Ciberespacio.



La Marina no anunció nuevos programas y la PGR dijo que el presupuesto “contribuirá a responder a la necesidad de reducir los índices delictivos y la impunidad con la aplicación de una política de Estado contundente”.