Mas de 200 gasolineras no reportan precios diarios

A casi tres meses de que arrancara 2018 con la liberalización total de precios en combustibles automotrices, un total de 209 gasolineras en el país no han reportado una actualización de precios respecto al año pasado.

“De todas las gasolineras, 209 no han reportado una actualización respecto a su precios desde el año pasado, es decir, tienen más de 90 días con el mismo precio, lo cual es imposible por el gran cambio que hubo en el IEPS del 2017 al 2018, así como a los movimientos de los estímulos, de la molécula y del tipo de cambio”, De acuerdo con un reporte entregado ayer por PetroIntelligence a El Financiero,

En este sentido, precisa que el municipio con más casos de ese tipo es Comalcalco en Tabasco, mientras que la entidad con el mayor número de municipios que presentan esta situación es el Estado de México.

“Lo anterior es relevante ya que los datos abiertos en GOB.mx y una gran parte de las aplicaciones basadas en dicha información están enviando a los consumidores a estaciones que se están haciendo pasar por baratas, y la autoridad no está haciendo mucho al respecto”, añadió PetroIntelligence.

Por ley Todas las estaciones del país, que son más de 12 mil 500, tienen la obligación de reportar a la CRE todos los días sus precios. Hay omisión Un total de 209 gasolineras en todo el país tienen 117 días sin dar cuenta a la autoridad reguladora sobre el importe al que venden los combustibles.

No obstante con no reportar los precios, la firma explica que la misma aplicación oficial está permitiendo que ciertas gasolineras realicen publicidad engañosa en cuanto al costo del combustible, lo que está prohibido por la Ley Federal de Protección al Consumidor, en coordinación con la Comisión Reguladora de Energía (CRE), es decir, atraen a los consumidores y no se les respeta el precio que se reportó, y que ellos pueden consultar en algunas aplicaciones tecnológicas, pero por la prisa de cargar el combustible, acceden a comprarlo.

En este contexto, Guillermo García Alcocer, presidente del órgano regulador mexicano explicó a El Financiero que la CRE tiene un sistema mediante el cual conoce día a día los reportes de las gasolineras. De hecho, señaló que en la “Gasoapp” del regulador se vislumbra quiénes no reportan.

“Si alguien no está reportando el precio aparece con un tache, y eso quiere decir que está entrando a un proceso de verificación”, dijo.

El directivo apuntó que el órgano ha realizado una serie de sanciones a gasolineras, gaseleperos e incluso a la industria eléctrica que no ha reportado precios, cantidades o algún otro dato financiero que les hemos solicitado y ya les hemos impuesto una serie de sanciones al respecto.

“Para sancionar hay que armar el expediente y construir el caso. En ese sentido la informática nos ayuda a saber quién no está informando e inmediatamente iniciar el proceso de sanciones”, expresó.