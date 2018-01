Los seguros hipotecarios serán rectificados

Los seguros asociados a los créditos hipotecarios serán modificados, ya que los sismos de septiembre de 2017 abrieron la puerta a que se analice la forma en cómo se han estructurado.



Enrique Margain, presidente del Comité de Vivienda de la Asociación de Bancos de México (ABM) indicó que las autoridades analizan las modificaciones que tendrían que realizarse en materia regulatoria.



De acuerdo con un análisis realizado por el también director de banca hipotecaria de Scotiabank, la mayor parte de los seguros cubre el valor destructible en caso de una pérdida total, que representa el costo de restituir o reconstruir la vivienda, pero este valor no considera el terreno y la cimentación debido a que no se deprecian o se destruyen, pero se dieron cuenta que en ocasiones el monto asegurado puede ser inferior al saldo insoluto del crédito, lo cual ocurre cuando se financia un alto porcentaje del valor de la vivienda y el crédito se hubiera otorgado recientemente, por lo que se busca el establecimiento de un seguro complementario temporal que cubra el monto no cubierto en la parte del crédito.



Otro tema, es el caso de las viviendas en departamentos, en donde se debe revisar que las pólizas cubran las áreas comunes del departamento asegurado.



Al respecto, Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) indicó que a la fecha hay más de 300 casos aún sin resolver por parte de bancos y aseguradoras de personas que sufrieron daños en sus viviendas que cuentan con un crédito ya que los casos en condominios están entrampados en el tema de resolver cómo se refuerza el inmueble en las áreas comunes.



El funcionario indicó que ante los problemas con los esquemas actuales propondrán algún tipo de seguro híbrido, en donde se cubra al banco el monto que prestó y de daños que proteja al usuario, lo que podrían ser pólizas complementarias.