Senado de EU aprueba plan fiscal que votarán los representantes este miércoles

La Cámara de Representantes de Estados Unidos tendrá que votar una vez más sobre la Reforma Tributaria este miércoles por la mañana, luego de que el Senado ajustó algunas disposiciones relativamente menores que no cumplían con las reglas presupuestarias de la Cámara.



Esto, de acuerdo con el líder de la mayoría en la cámara de baja de Estados Unidos, Kevin McCarthy.



Los senadores aprobaron por la noche lo que podría ser su primera victoria desde que tienen el control del legislativo. Luego de aprobar los ajustes requeridos esta tarde, tras una primera votación de los representantes, que tendrá que repetirse el miércoles.



Los senadores votaron 51 a 48 pasada la medianoche del miércoles (23:30 horas de la Ciudad de México).



Se trata de la mayor reforma al sistema tributario de Estados Unidos en más de 30 años,



En la Cámara de Representantes, fue avalada con 227 votos a favor y 203 en contra. Sin embargo, los demócratas en el Senado realizaron una objeción de procedimiento.



Sin embargo, los parlamentarios del Senado determinaron que varias disposiciones de la ley de impuestos republicana entrarían en conflicto con las normas del cuerpo legislativo, según un comunicado del senador Bernie Sanders, un independiente de Vermont.



Una de las disposiciones en cuestión habría permitido a los padres utilizar cuentas de ahorro para gastos educativos, conocidas como 529, con ventajas impositivas para cubrir gastos de educación para los hijos que reciben instrucción en casa y no en una escuela, dice el comunicado.



Otro aspecto está relacionado con las escuelas que quedarían excluidas de un nuevo impuesto especial sobre los capitales de inversión de las universidades privadas por encima de un cierto umbral.



"En la loca carrera por proporcionar exenciones de impuestos para los contribuyentes multimillonarios de sus campañas, nuestros colegas republicanos se olvidaron de cumplir con las reglas del Senado", dijo Sanders.



"Nuestra intención es plantear una cuestión de orden para eliminar estas disposiciones del informe de la conferencia y exigir que la cámara vote nuevamente sobre este proyecto de ley", añadió.



Aunque lo anterior se ve sólo como un problema de procedimiento, en lugar de algo que pueda poner en peligro la aprobación de la legislación.



Kevin McCarthy dijo a los miembros de la Cámara baja que los demócratas del Senado probablemente objeten que la legislación no cumple con la llamada "regla de Byrd", lo que probablemente se confirme, lo que requeriría una segunda votación en el cuerpo.



"Como tal, se les informa además a los miembros que se espera un voto adicional de procedimiento sobre la Moción de Acuerdo mañana por la mañana", dijo McCarthy en un aviso a los legisladores de la Cámara baja.



Con información de Bloomberg, Reuters y AP