Los huracanes presionan déficit fiscal de EU

El déficit presupuestario mensual de EU aumentó 38 por ciento en octubre, lo que pone de relieve las preocupaciones de que los recortes de impuestos propuestos por el gobierno del presidente Donald Trump y los republicanos del Congreso ampliarían la brecha fiscal.



El saldo negativo en las finanzas públicas subió de 45 mil 800 millones de dólares en septiembre a 63 mil 200 millones el mes pasado, según un comunicado del Departamento del Tesoro dado a conocer ayer. Los ingresos aumentaron 6.2 por ciento a 235 mil 300 millones, mientras que los gastos aumentaron 11.6 por ciento a 298 mil 600 millones. Parte del aumento en el gasto se atribuyó a la asistencia de emergencia después de una desastrosa temporada de huracanes.



Algunos legisladores están expresando su preocupación por el impacto sobre el déficit de la legislación propuesta para reducir los impuestos que está siendo debatida por la Cámara de Representantes y el Senado. El gobierno de Trump tiene como objetivo que el Congreso apruebe una revisión del código tributario en este mes para que entre en vigencia a partir del próximo año.



El Senado aprobó una resolución presupuestaria que permitiría que un proyecto de ley de impuestos eleve el nivel del déficit hasta en 1.5 billones de dólares en los próximos 10 años. El secretario del Tesoro Steven Mnuchin estima que el plan de reducción de impuestos del gobierno acelerará el crecimiento económico, lo que aumentará los ingresos y reducirá el déficit presupuestario en un billón.



Preocupa al FMI



El Fondo Monetario Internacional está dando al gobierno de Trump algunos consejos no solicitados —y posiblemente no deseados— sobre el plan fiscal republicano: no empeore su situación fiscal.



“Teniendo en cuenta que EU es, en términos de su nivel de deuda global y las obligaciones fuera de la hoja de balance a futuro a medida que la población envejece, sentimos que cualquiera que sea el plan de reforma fiscal, no debería aumentar el déficit”, dijo la semana pasada el economista jefe del FMI, Maurice Obstfeld.