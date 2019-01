López Obrador garantiza pleno respeto a la autonomía del Banxico

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantizó el pleno respeto a la autonomía del Banco de México (Banxico) y llamó a todos los mexicanos a cumplir el marco legal para que “haya un auténtico Estado de derecho en el país”.

Al presentar el Programa de Impulso al Sector Financiero este martes, se comprometió a llevar a cabo una administración mensurada, austera, “vamos a mantener siempre equilibrio económico, no vamos a gastar más de lo que tenemos de ingreso, no vamos a endeudar al país, vamos a buscar que no haya déficit”.

Ofreció que se actuará de manera prudente y responsable en materia de control de la inflación, respetando las medidas adoptadas por el Banco de México, a fin de garantizar el crecimiento económico.

Reiteró que se trabaja para impulsar el desarrollo y modernización del país “sin aumentar impuesto en términos reales (…) vamos a buscar la forma de hacer un gobierno austero, sin lujos, vamos a liberar muchos fondos en el gobierno”, para lo que se conjuntará inversión pública, privada mexicana y extranjera.

López Obrador anunció que se aprovechará toda la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la fibra óptica, para apoyar de manera decidida la conectividad en todo el país, ya que actualmente es de sólo 20 por ciento, con el objetivo de que todas las cabeceras municipales cuenten con este servicio y acceso a internet, lo que contribuirá a incrementar la inclusión financiera de toda la población.