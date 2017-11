Llegó la hora de cuestionar a EU y su propuesta automotriz en TLCAN

Canadá y México no harán contrapropuestas a las demandas de Estados Unidos de fijar reglas más estrictas sobre el contenido automotor en el TLCAN, sino que harán objeciones y abordarán a los negociadores estadounidenses con preguntas técnicas este lunes, dijeron personas familiarizadas con las conversaciones.



Canadá hará una presentación argumentando que las demandas de Estados Unidos causarían un daño grave daño tanto a su vecino norteamericano, como a la fabricación automotriz de la región en general, dijo una fuente canadiense con conocimiento de las negociaciones.



Se espera que las refutaciones lleguen este lunes mientras los negociadores reanudan las discusiones sobre las reglas de origen automotrices en la quinta ronda de conversaciones para actualizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de 23 años de antigüedad, entre Estados Unidos, Canadá y México.



El mes pasado, la administración Trump sorprendió a sus socios del TLCAN al revelar demandas para que la mitad del valor del contenido de todos los automóviles fabricados en Norteamérica se haga en Estados Unidos y el contenido regional de vehículos aumente bruscamente al 85 por ciento desde el 62.5 por ciento actual.



Las demandas tienen como foco cumplir con el objetivos del presidente estadounidense, Donald Trump, de frenar el flujo de empleos en el sector del automóvil estadounidense hacia un país con salarios bajos y revertir un déficit comercial de 64 mil millones de dólares con su vecino del sur.



"En (términos de la industria) automotriz, la propuesta de los Estados Unidos es una locura", dijo un representante del sector automotor mexicano con conocimiento de las conversaciones. "No puedes contraproponer una locura", agregó.



La presentación del equipo de negociación de Canadá "proporcionará información sobre cómo la propuesta de las normas de origen de Estados Unidos para automóviles dañaría a la industria continental en general y a los Estados Unidos en particular", dijo la fuente canadiense.



"Si mueves el requisito de contenido al 80 por ciento, o incluso a un número inferior, golpeará a las cadenas de suministro. Entonces tendrías que tratar con proveedores potencialmente mal equipados y tal vez más caros", agregó.



Una portavoz de la oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos el domingo se negó a comentar sobre las conversaciones.



Flavio Volpe, presidente de la Asociación de Fabricantes de Partes de Automóviles de Canadá, también dijo que Canadá y México tratarían de convencer a los funcionarios estadounidenses de que las propuestas dañarían la competitividad de América del Norte y reducirían el empleo en el ensamblaje de automóviles y autopartes en el continente.



Volpe dijo a Reuters que su grupo ha informado a los negociadores canadienses sobre los efectos de las propuestas estadounidenses. Su análisis encontró que incluso si algunas operaciones de ensamblaje retornan a Estados Unidos, los nuevos empleos serán opacados por el traslado de la producción de autopartes a Asia y otras áreas de producción de bajo costo.



Muchos fabricantes de automóviles y fabricantes de piezas simplemente renunciarán a los beneficios de libre comercio del TLCAN y pagarán el 2.5 por ciento de la tarifa de Estados Unidos en muchos componentes, agregó.



Su contraparte estadounidense, la Asociación de Fabricantes de Motores y Equipos, reveló el mes pasado un estudio que muestra que Estados Unidos perdería hasta 24 mil trabajos de manufactura de autopartes debido a mayores requisitos de contenido del TLCAN y hasta 50 mil si se cancela el TLCAN.



El representante de la industria automotriz mexicana dijo que es probable que los negociadores del país hagan más preguntas técnicas que respalden las demandas de contenido automotor de Estados Unidos durante las discusiones del lunes y el martes. La industria no se retractó de su posición de "no aceptar" la propuesta de Estados Unidos al respecto, agregó.



Otra fuente cercana a las negociaciones dijo que México y Canadá consideran que la propuesta de los Estados Unidos es "inviable" y no están de acuerdo con el concepto.



"No estamos en una situación de poder regresar a intercambiar números. No se trata de analizar las cifras que ellos pusieron sobre la mesa y nosotros regresar con otras cifras", dijo la fuente.