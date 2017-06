Líder del SME es denunciado por opacidad en recursos del sindicato

La Asociación de Jubilados de Luz y Fuerza del Centro (LFC) A.C. denunciará al líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza, ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el manejo presuntamente fraudulento del patrimonio sindical, cuotas sindicales y otros recursos que ingresan al sindicato.



Reynaldo Delgadillo, representante de la Asociación, señaló que desde la extinción de LFC, Esparza y su grupo cercano de colaboradores han manejado de manera "unilateral, contraria a los estatutos del sindicato y fraudulentamente el patrimonio sindical" que se estima tiene un valor de más de 10 mil millones de pesos.



El patrimonio sindical se conforma por diversos centros deportivos, edificios, recursos provenientes de las cuotas sindicales, vehículos y fondos colectivos nutridos por aportaciones de diferentes organizaciones para enfrentar lo que se denominó "la resistencia".



"Desde la extinción, Martín Esparza ha administrado con sus más allegados, un deportivo de más de 10 hectáreas, ubicado en la zona más exclusiva de Coapa, el cuál cuenta con un sinnúmero de campos deportivos, salones de fiestas, zonas verdes, estacionamiento y albercas", expuso.



En conferencia, Delgadillo aseguró que el dirigente sindical ha lucrado con los ingresos que generan esas instalaciones, ya que "los agremiados al SME no hemos enviado un solo beneficio ni rendición de cuentas", esto pese a que el Comité Central tiene la obligación estatutaria de transparentar las finanzas del sindicato.



Los dirigentes del SME -añadió- deben dar a conocer los contratos de arrendamiento de las instalaciones del SME, así como en qué se han gastado las cuotas sindicales, las aportaciones solidarias de organizaciones sindicales y oscile tanto nacionales como internacionales desde el momento de la extinción de LFC.



La Asociación pidió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que se esclarezca el proceso de desincorporación de LFC, "ya que los acuerdos pactados con Esparza favorecen sólo a un grupo minoritario de ex trabajadores y no a los 44 mil trabajadores y 22 mil jubilados".