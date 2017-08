"Libertad de movimiento de mexicanos, clave en brecha salarial con EU"

México no cerrará su brecha salarial con Estados Unidos sin la libre circulación de trabajadores, dijo el Secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, en una entrevista días antes del inicio de una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).



Los bajos salarios en México han hecho que el país sea atractivo para los fabricantes estadounidenses bajo el acuerdo comercial de 1994, una queja importante para el presidente estadounidense, Donald Trump, quien dice que el TLCAN ha generado fuertes pérdidas de empleos en su país.



Guajardo, un economista de 60 años que participó en las negociaciones originales del TLCAN, fue entrevistado en el marco del Reuters Latin American Investment Summit.



El funcionario viajará a Washington la próxima semana con la delegación de su país para reabrir el acuerdo que sustenta un comercio trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá de un billón de dólares al año.



Para que los salarios mexicanos alcancen los niveles de Estados Unidos, los trabajadores tendrían que moverse libremente en la región para que la oferta de mano de obra pueda satisfacer la demanda, dijo Guajardo, señalando la gran población de jóvenes en edad laboral en su país.



Guajardo utilizó el ejemplo de la Unión Europea para respaldar su argumento, diciendo que las diferencias salariales entre los países de ese bloque se han reducido porque los trabajadores pueden emigrar para encontrar trabajo.



El funcionario reconoció que esa libre circulación está muy por encima del mandato de las nuevas negociaciones del TLCAN, que comienzan el 16 de agosto como parte de una promesa de campaña de Trump de renegociar o desechar el acuerdo.



"Esto nos llevaría a un nivel de ambición diferente", expresó. "Si los Estados Unidos aún no pueden ponerse de acuerdo en la esencia sobre la reforma migratoria, aspirar que el NAFTA (TLCAN) entre en el debate migratorio (no sería realista)", agregó.



A lo largo de la frontera, los salarios promedio de Estados Unidos son cerca de cinco veces más altos que los sueldos mexicanos, el mayor diferencial salarial per cápita en cualquier frontera terrestre del mundo.



El acuerdo comercial de 23 años ha hecho poco para cerrar la brecha, aunque Guajardo señaló que los salarios han mejorado en el sector exportador.



Guajardo dijo que los salarios en México verían cierto aumento como resultado de la fuerte demanda de la industria automotriz y de las reformas laborales introducidas por el presidente Enrique Peña Nieto, que otorgarán más derechos a los trabajadores para formar sindicatos independientes y negociar sus contratos.