Las nuevas normas costarán hasta 500 mil pesos a gasolineros

A los gasolineros del país les costaría casi 500 mil pesos por estación de servicio cumplir con una nueva norma de recuperación de vapores emitida por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), de acuerdo con la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas).



Para su presidente, Pablo González, se trata de un costo “imposible” de cubrir, producto de una sobrerregulación por parte del regulador, y recordó que en el país existen más de once mil 400 gasolineras, por lo que el negocio será millonario, pues sólo diez laboratorios están en capacidad de aplicar dichas pruebas.



“Se me hace un negocio ‘turbio’ para eliminar gasolineros pequeños, es muy grave esto... toda la cadena de distribución no hace pruebas y nosotros sí”, dijo.



El pasado 12 de julio la CRE emitió el “Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-004-ASEA-2017, Sistemas de recuperación de vapores de gasolinas para el control de emisiones en estaciones de servicio para expendio al público de gasolinas” en el que se establece que las estaciones tendrán que someter sus sistemas de recuperación de vapores a pruebas periódicas.



Estas pruebas tendrían un costo aproximado de alrededor de 500 mil pesos y podrían ser hasta cuatro al año, advirtió González.



El Financiero recibió copia de una cotización de Laboratorios Sica con número de folio CAL-11/01, con título “Póliza para Pruebas a Gasolina y Diésel, de acuerdo a NOM-016-CRE-2016, Especificaciones de calidad de los petrolíferos”, la cual ascendía a 372 mil 200 pesos, más 59 mil 552 pesos de IVA para un total de 431 mil 752 pesos.



El empresario señaló que un problema adicional es que la empresa estatal, Pemex, aún no cumple con la calidad estipulada por la propia CRE en términos de la cantidad de azufre que requieren. “Pemex no cumple con la calidad de las gasolinas”, acusó.