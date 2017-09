Las familias no tienen exceso de deuda: Gentera

Los microempresarios mexicanos continúan el proceso de crecimiento de sus negocios, sobretodo, que no se vislumbran señales de sobreendeudamiento.



A unos días de haber sido nombrado, como el nuevo director general de Gentera, grupo que es integrado por el Banco Compartamos en México, Perú y Guatemala, así como la red de corresponsales Yastas y de microseguros Aterna, entre otros negocios enfocados a la atención a la ‘base de la pirámide’, Enrique Majós, indicó que el grupo continúa su fortalecimiento no sólo en México, sino en América Latina.



En entrevista, el director de uno de los principales microfinancieros del país, aseguró que hoy no hay señales de sobreendeudamiento en las familias mexicanas que atienden, la mayoría en la base de la pirámide, e incluso descartó que los procesos electorales del siguiente año se puedan convertir en un factor negativo para el negocio.



Los niveles de morosidad hasta ahora registrados del 3.9 por ciento, indicó, no reflejan señales de sobreendeudamiento de sus clientes, ya que aseguró la forma de operar en los créditos grupales o individuales es siguiendo de cerca a la persona, por lo que conocen su situación económica de forma precisa, además de que les explican cómo opera cada producto, proceso que consideró deberían seguir todas las instituciones.



“El tema de educación financiera es fundamental, les explicamos cada producto y pronto será cada vez más de la mano de temas digitales y será una ventaja para todos, pero se requiere una curva de aprendizaje en la que todos deberíamos enfocarnos, enseñarles a usar un producto antes de entregarlo, desde una tarjeta de crédito hasta lo más sofisticado”.



A diferencia de otros países en la región donde hay más bancos microfinancieros, en México existen sólo dos enfocados al segmento, lo cual explicó, se debe a que el sector requiere mayor especialización y contacto directo con el cliente.



“Operar este esquema requiere conocimiento de la población que se atiende. Pero también la escala es importante, ya que se requiere de mano de obra para estar cerca de los clientes, los promotores acuden a los grupos y comunidades para saber qué es lo que necesitan y cómo pagarán, y eso es un desincentivo para quienes buscan hacer todo ahora por medios digitales”.



Una de las fortalezas del banco, indicó es el crédito grupal y ahora con el individual “nos ha costado mucho trabajo, a todos los que damos crédito microfinanciero nos ha costado, pero cada vez hay más información gracias a las sociedades de información crediticia”.