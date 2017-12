Las dificultades que enfrentan las Afores para bajar sus comisiones 

Las Administradoras de fondos para el retiro (Afores) muestran resistencia y dificultad para seguir bajando las comisiones que cobran al trabajador por manejar sus ahorros para el retiro, por lo que se requiere proponer medidas de competencia y cambios a la ley para que estos costos desciendan aún más y de forma acelerada, afirmó Carlos Ramírez, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).



“Las facultades de la Consar se han agotado porque vemos una resistencia y una dificultad cada vez mayor de que éstas sigan su tendencia descendente. Hay que proponer nuevas medidas de competencia que estimulen una reducción más acelerada de las comisiones en los próximos años".



"La posibilidad que ocurra está abierta, pero se requiere un cambio de Ley para que se tenga un impacto perdurable y sostenido de tendencia a la baja de comisiones en los próximos años”, sentenció Ramírez, en entrevista con El Financiero Bloomberg.



Ramírez aseguró que, pese a los ‘buenos frutos’ que se reflejarán en la pensión de los trabajadores y ante la disminución de la brecha de la Afore más cara y la más barata, las Afores ya no proponen reducciones mayores en el cobro de sus comisiones.



En lo que va de la presente administración se ha registrado una reducción de las comisiones promedio de 21 por ciento, lo que se traduce en una mejora de un 6.0 por ciento en las pensiones de los ahorradores, destacó.



“Si nos hubiéramos quedado con comisiones iguales a las de 2013 (1.29 por ciento), el trabajador promedio tendría una pensión 6.0 por ciento menor. Si yo pago menos de comisión, en el mediano y largo plazo mi pensión va a ser mayor, de ahí la relevancia de que sigan bajando las comisiones”, explicó Ramírez.



Tras anunciar que las comisiones promedio que cobrarán las Afores en el 2018 será de 1.02 por ciento, el presidente de la Consar aseveró que las facultades que le otorgó el Congreso a la autoridad han dado buenos frutos, la reducción desde el 2009 es de 40 por ciento en los precios de las comisiones, gracias a una reforma que hizo el Congreso en el 2009.



Además, la brecha entre la Afore más cara y la más barata se ha reducido, particularmente porque no se justifica tener brechas tan grandes en precios, cuando las 11 Afores ofrecen el mismo servicio en términos generales.



Si se observa por Afore, se registraron reducciones de comisiones de un 30 por ciento, sobre todo en las Afores más caras, donde la Consar y su Junta de Gobierno han puesto particular atención.